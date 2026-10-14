Rusya\'dan Ukrayna\'ya 39 füze ve 120 İHA\'lı saldırı: 600 bin kişi elektriksiz kaldı

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın gece saatlerinde 39 balistik füze ve 120'den fazla insansız hava aracı ile enerji altyapısını hedef aldığını belirterek, saldırılar sonucu en az 600 bin kişinin elektriksiz kaldığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun gece boyunca Kiev ve Harkiv'deki enerji ile kritik altyapı tesislerine yönelik 39 balistik füze ve 120'den fazla insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırılarda can kayıpları ve yaralanmaların olduğunu belirten Zelenskiy, hedeflenen tesislerin ABD Başkanı Donald Trump tarafından ilan edilen ateşkes kapsamındaki enerji altyapısı olduğuna dikkati çekti.

26 ENERJİ TESİSİ HASAR GÖRDÜ

Saldırının boyutuna ve meydana gelen hasara değinen Zelenskiy, "Saldırı tamamen kasıtlıydı ve ölçeğiyle gösteriş amacı taşıyordu. Rusya daha önce ABD'ye karşı hiç bu kadar açık bir saygısızlık sergilememişti. Ne yazık ki en az 600 bin kişi şu anda elektriksiz durumda ve kesintiler daha da yaygınlaşabilir. Enerji sistemimize ait 26 tesiste ve petrol ile gaz sektöründeki 4 tesiste ve ekipmanlarda ciddi hasar meydana geldi. Bu Rus saldırısının sonuçlarını ortadan kaldırmak için çaba gösteren tüm Ukraynalı enerji çalışanlarına ve acil durum personeline minnettarım" ifadelerini kullandı.

TRUMP'A YAPTIRIM VE PATRIOT ÇAĞRISI

Rusya'nın gerilimi düşürme fırsatını heba ettiğini kaydeden Zelenskiy, ABD ve uluslararası topluma çağrıda bulunarak şunları söyledi:

"Gerçeklere gözünü kapatmayan ABD'den ve dünyadaki herkesten sert bir yanıt vermesini talep ediyoruz. Rusya gerilimi düşürme fırsatını harcadı ve akılsızca yürüttüğü savaşını sürdürmeyi seçti. Başkan Trump'tan, yakın zamanda kabul edilerek yasalaşan Lindsey Graham tasarısının yetki verdiği güçlü yaptırımları Rusya'ya uygulamasını istiyoruz. ABD Başkanı, saldırgan üzerindeki baskı, adalet ve güç yoluyla barışı yakınlaştıracak tüm etkili araçlara sahiptir. Ukrayna için ilave Patriot füze önleme paketleri talep ediyoruz. ABD'ye, Avrupa'ya ve tüm ortaklarımıza hiçbir ülkenin Rusya gibi gözü dönmüş ve savaş yanlısı bir aktörle tek başına bırakılmaması gerektiğini söylemek son derece adildir."