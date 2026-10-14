Galatasaray tribünlerinde Real Madrid sürprizi - Son Dakika
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Galatasaray tribünlerinde Real Madrid sürprizi

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Galatasaray tribünlerinde Real Madrid sürprizi
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Galatasaray'ın Barcelona'yı konuk ettiği Şampiyonlar Ligi maçında tribünlerden dikkat çeken bir görüntü geldi. Real Madrid formalı bir taraftarın, sarı-kırmızılı futbolseverlerin arasında karşılaşmayı takip etmesi gecenin en ilginç karelerinden birine sahne oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Barcelona'yı ağırladı. İspanyol ekibinin 4-1 kazandığı karşılaşmada saha içindeki mücadele kadar tribünlerden yansıyan bir görüntü de dikkat çekti.

GALATASARAY TRİBÜNÜNDE REAL MADRID TARAFTARI

Karşılaşmayı izlemek için RAMS Park'a gelen Real Madrid taraftarı, Galatasaraylı futbolseverlerin arasında görüntülendi. İspanyol devinin beyaz formasını giyen taraftarın, üzerinde Real Madrid yazılı atkıyı iki eliyle havaya kaldırdığı anlar objektiflere yansıdı.

Galatasaray tribünlerinde Real Madrid sürprizi

GECENİN EN DİKKAT ÇEKEN KARELERİNDEN BİRİ

Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid'in formasını taşıyan taraftarın, Galatasaraylıların arasında maçı takip etmesi ilginç bir görüntü oluşturdu. Sarı-kırmızılı taraftarların yoğunlukta olduğu tribünde Real Madrid atkısının açıldığı an, karşılaşmadan geriye kalan dikkat çekici kareler arasında yer aldı.

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