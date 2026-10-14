Fenerbahçe'de Kante depremi! Aston Villa maçında oynayamayabilir

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam İngiltere deplasmanında Aston Villa ile kritik bir mücadeleye çıkacak olan Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

KANTE'NİN AĞRILARI ARTTI

Tivibu Spor'da yer alan habere göre; Sarı-lacivertlilerin tecrübeli Fransız orta sahası N'Golo Kante'nin ağrıları arttı. Yıldız oyuncunun Aston Villa karşılaşmasında forma giyememe ihtimalinin olduğu belirtildi.

SON KARAR MAÇ SAATİNDE VERİLECEK

Teknik heyet ve sağlık ekibinin oyuncunun durumunu yakından takip ettiği, son kararın ise maç saatine doğru verileceği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 12 maça çıkan Kante, bu maçlarda 932 dakika süre almayı başardı.