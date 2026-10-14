Fenerbahçe'de Kante depremi! Aston Villa maçında oynayamayabilir - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Kante depremi! Aston Villa maçında oynayamayabilir

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Fenerbahçe'de ağrıları artan N'Golo Kante'nin bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Aston Villa karşılaşmasında forma giyememe ihtimalinin olduğu belirtildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam İngiltere deplasmanında Aston Villa ile kritik bir mücadeleye çıkacak olan Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. 

KANTE'NİN AĞRILARI ARTTI

Tivibu Spor'da yer alan habere göre; Sarı-lacivertlilerin tecrübeli Fransız orta sahası N'Golo Kante'nin ağrıları arttı. Yıldız oyuncunun Aston Villa karşılaşmasında forma giyememe ihtimalinin olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de Kante depremi! Aston Villa maçında oynayamayabilir

SON KARAR MAÇ SAATİNDE VERİLECEK

Teknik heyet ve sağlık ekibinin oyuncunun durumunu yakından takip ettiği, son kararın ise maç saatine doğru verileceği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 12 maça çıkan Kante, bu maçlarda 932 dakika süre almayı başardı. 

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Kime ne bundan fenevli mi kaldı 0 7 Yanıtla
    Serkan Beyhan Serkan Beyhan:
    bu arkadaşı dışarı alırmısınız 4 0
    Hüseyin Temel Hüseyin Temel:
    Türkiye'de en çok favori takım Fenerbahçe GS yi dün gördük 3 0
  • Cengiz Kesici Cengiz Kesici:
    Gördüğüm bütün fenerliler , G.Saray ın mağlubiyeti sonrası, adeta bayram ettiler.Ama bizler G.Saray camisı olarak ; Aston villa maçında Fenerbahçe yi destekliycrz.Unutmayalım bu maçlar milli mücadeledir. 0 1 Yanıtla
  • Y. Selim Y. Selim:
    bu adam kante oynatmayarak ne yapmaya çalışıyor. artık ben gelip oynayacam sınıf takımunda bütün işi ben yapıyom ztn bunu da mı ben yapayım 0 0 Yanıtla
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