Barcelonalı taraftarlar, stadyumda gördükleri karşısında şaşkına döndü

Hoparlörlerden ıslık verirlerse olur tabi :))

Haber Muavini:

Adamların Teknik direktörü bunlara Vahşice Yabanice Ayı gibi bööğüre bööğüre tezahürat ya da destekle alakası olmayan boş kuru gürültü var diyor, bunlar da gururla desibel rekoru kırıyoruz diyor :)))