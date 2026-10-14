Barcelonalı taraftarlar, stadyumda gördükleri karşısında şaşkına döndü - Son Dakika
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Barcelonalı taraftarlar, stadyumda gördükleri karşısında şaşkına döndü

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Barcelonalı taraftarlar, stadyumda gördükleri karşısında şaşkına döndü
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona, Galatasaray'a İstanbul'da konuk oldu. Maçı statta izleyen İspanyol turist taraftarlar, başlama vuruşu sonrası çıkan gürültü ve ıslık sesleri sonrası şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Barcelonalı taraftar, ''İstanbul yanıyor şu an…'' ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında İspanyol devi Barcelona, zorlu İstanbul deplasmanında Galatasaray'a konuk oldu. Karşılaşma öncesi ve sırasında tribünlerdeki atmosfer, dünya devinin taraftarlarını adeta büyüledi.

BAŞLAMA VURUŞUYLA BİRLİKTE ISLIK FIRTINASI

Mücadelenin başlama vuruşuyla birlikte sarı-kırmızılı taraftarların yarattığı inanılmaz gürültü ve yüksek desibelli ıslık tezahüratları, tribündeki konuk ekip taraftarlarına zor anlar yaşattı. Sahadaki baskıyı ve atmosferi şaşkınlıkla izleyen Barcelonalı futbolseverler, kulaklarını kapatırken, o anları cep telefonlarıyla kaydetmekten kendilerini alamadı.

''İSTANBUL YANIYOR ŞU AN...'''

Deplasman tribününden yaşanan o tarihi anları sosyal medya hesabından paylaşan bir İspanyol turist taraftar, paylaşımına ''İstanbul yanıyor şu an…'' notunu düşerek Galatasaray taraftarının yarattığı muhteşem atmosferi gözler önüne serdi.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • zvmq2bt2n8 zvmq2bt2n8:
    Hoparlörlerden ıslık verirlerse olur tabi :)) 4 2 Yanıtla
    Haber Muavini Haber Muavini:
    Adamların Teknik direktörü bunlara Vahşice Yabanice Ayı gibi bööğüre bööğüre tezahürat ya da destekle alakası olmayan boş kuru gürültü var diyor, bunlar da gururla desibel rekoru kırıyoruz diyor :))) 0 0
  • Zafer Aşık Zafer Aşık:
    Dötleriyle gülmüşler yani...Yapabilmek değil bozabilmek konusunda ne kadar iyiyiz bununla mı övünüyoruz.?!!!! 2 0 Yanıtla
  • Fahriye Dalyan Fahriye Dalyan:
    Akşam otelleri önünde hava fişekle uykusuz bırak, statta gürültü patırtı ile konsantrasyon boz.. Adamlar tabi şaşırır 1 0 Yanıtla
    Haber Muavini Haber Muavini:
    İnsanlar böyle şeyler yapmaz ondan şaşırdılar :))) 0 0
  • Halit Halit:
    Barcelonanın kapastesi 100 bin kisilik bukadar abartıp kendilerini küçük górmesinler. 0 0 Yanıtla
  • can.gokdogan can.gokdogan:
    ıslık çalmak önemli değil,futbol önemli,adam gibi oynayıp galip gelmek önemli,şov yapmak değil. 0 0 Yanıtla
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