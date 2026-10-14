İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi

İstanbul'da ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen yağışlı hava, Valiliği yeni tedbirler almaya yöneltti. Vatandaşların karşılaşabileceği riskleri azaltmak amacıyla alınan kararlar kapsamında eğitim faaliyetleri, kamu personelinin çalışma düzeni ve iki tekerlekli araçların kullanımıyla ilgili kısıtlamalara gidildi.

EĞİTİME BİR GÜN ARA

Valiliğin kararına göre 15 Ekim 2026 Perşembe günü İstanbul'daki bütün resmi ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze ders yapılmayacak.

Eğitime verilen ara yalnızca perşembe gününü kapsayacak.

HAMİLE VE ENGELLİ PERSONELE İDARİ İZİN

Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, gazi ve malul gazi çalışanlar da aynı gün idari izinli kabul edilecek.

Ayrıca 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın kamu personelleri de izin kapsamında yer alacak. Ancak sağlık, emniyet ve yağışla mücadele birimlerinde çalışan kadın personel için bu uygulama geçerli olmayacak.

Engelli çocuğu 8 yaşından küçük olan çalışan anneler ise hangi meslek grubunda olursa olsun izinli sayılacak.

MOTOSİKLETLERE TRAFİĞE ÇIKIŞ KISITLAMASI

Olumsuz hava koşulları nedeniyle motosikletler ve benzeri iki tekerlekli araçlara yönelik trafik kısıtlaması da getirildi.

İstanbul genelinde 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak yasak, Valilikten yeni bir talimat gelinceye kadar devam edecek.

Valilikten yapılan açıklama şu şekilde;