İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi - Son Dakika
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İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi

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İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde bir dizi tedbir aldı. Bu kapsamda 15 Ekim Perşembe günü tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verilirken, belirli şartları taşıyan kamu çalışanları da idari izinli sayılacak. Motosiklet ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı ise 14 Ekim Çarşamba saat 21.00'den itibaren ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

İstanbul'da ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen yağışlı hava, Valiliği yeni tedbirler almaya yöneltti. Vatandaşların karşılaşabileceği riskleri azaltmak amacıyla alınan kararlar kapsamında eğitim faaliyetleri, kamu personelinin çalışma düzeni ve iki tekerlekli araçların kullanımıyla ilgili kısıtlamalara gidildi.

EĞİTİME BİR GÜN ARA

Valiliğin kararına göre 15 Ekim 2026 Perşembe günü İstanbul'daki bütün resmi ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze ders yapılmayacak.

Eğitime verilen ara yalnızca perşembe gününü kapsayacak.

HAMİLE VE ENGELLİ PERSONELE İDARİ İZİN

Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, gazi ve malul gazi çalışanlar da aynı gün idari izinli kabul edilecek.

Ayrıca 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın kamu personelleri de izin kapsamında yer alacak. Ancak sağlık, emniyet ve yağışla mücadele birimlerinde çalışan kadın personel için bu uygulama geçerli olmayacak.

Engelli çocuğu 8 yaşından küçük olan çalışan anneler ise hangi meslek grubunda olursa olsun izinli sayılacak.

MOTOSİKLETLERE TRAFİĞE ÇIKIŞ KISITLAMASI

Olumsuz hava koşulları nedeniyle motosikletler ve benzeri iki tekerlekli araçlara yönelik trafik kısıtlaması da getirildi.

İstanbul genelinde 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak yasak, Valilikten yeni bir talimat gelinceye kadar devam edecek.

Valilikten yapılan açıklama şu şekilde; 

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi
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    Yorumlar (11)

  • f_turker82 f_turker82:
    tabi diğer illerdekiler çocuk değil 4 10 Yanıtla
  • cemilk1987 cemilk1987:
    oh ne kadar şanslılar 3 3 Yanıtla
  • Emrah Güner Emrah Güner:
    Çok hızlı ve doğru zamanda yapıldı tebrikler 3 saat 38dk da 100metre gidemedik trafikten. Bizde önce sorun yaşanacak sonra önlem alınacak.. Ayrıca İBB belediyesi sizin aldığınız yediğiniz helal degil size diyecek bişey bulamıyorum artık gözünüze dizinize dursun aldığınız maaşlar 4 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    torunumu aradım müjdeyi verdim çok sevindi:) 2 2 Yanıtla
  • Damla Derdiyok Damla Derdiyok:
    bu nasıl iş ya bir okulun duvarı nasıl yıkılabilir 0 1 Yanıtla
    Atakan Mercan Atakan Mercan:
    İstanbula gidince görürsün 0 0
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