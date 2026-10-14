Kütahya'da cadde, mahkeme kararıyla araç ve yaya trafiğine kapatıldı - Son Dakika
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Kütahya'da cadde, mahkeme kararıyla araç ve yaya trafiğine kapatıldı

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Kütahya\'da cadde, mahkeme kararıyla araç ve yaya trafiğine kapatıldı
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Kütahya'da istimlak anlaşmazlığı nedeniyle açılan davada mahkeme, caddenin arazi sahibine ait kısmının tel çekilerek kapatılmasına karar verdi. Belediye ekipleri caddeyi kapatıp kararı astı; polis sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.

Kütahya'da caddenin bir bölümü, arazi sahibi tarafından açılan dava sonucu mahkeme kararıyla araç ve yaya geçişine kapatıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde arazisi bulunan kişi, istimlak anlaşmazlığı nedeniyle yaklaşık 15 yıl önce Kütahya Belediyesine dava açtı.

Karşılıklı açılan davaların tapu sahibinin lehine sonuçlanması üzerine Kütahya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, caddenin kişiye ait olan kısmının tel çekilerek kapatılmasına karar verdi.

Mahkeme kararı gereği Kütahya Belediyesi ekipleri, tel çekerek kapatma işlemini gerçekleştirdi. Mahkeme kararı ise görevliler tarafından caddenin girişine asıldı.

Polis ekipleri de sürücüleri farklı güzergahlara yönlendirdi.

Kaynak: AA
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