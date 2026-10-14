Başakşehir'de sağanak sonrası dere taştı: Araçlar mahsur kaldı - Son Dakika
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Başakşehir'de sağanak sonrası dere taştı: Araçlar mahsur kaldı

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İstanbul Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde sabah başlayan sağanak nedeniyle dere taştı. Taşan su yola yayılınca trafik durdu; bazı araçlar çekiciyle kurtarılırken sürücü 3,5 saattir kasko beklediğini ve aracının içinin yarıya kadar su dolu olduğunu söyledi.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde derenin taşmasına neden oldu. Taşan derenin sularının yola yayılmasıyla trafik durdu. Yolda mahsur kalan araçlardan bazıları çekici yardımıyla kurtarılırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Başakşehir'de sağanak sonrası dere taştı: Araçlar mahsur kaldı

"ARABANIN İÇİ SU DOLU"

Aracıyla yağmur suyu dolu yolda mahsur kalan Selahattin Paker, "09.30-09.45 gibi aşağıdan geliyorduk, hiçbirşey yok. Araçlar yoğun bir vaziyetteydi. Tam kamyonun oralarda,kamyonu geçerken birden 1-1,5 metre su üstümüze geldi. Bütün millet şaşırdı tabii, ben de bir otobüsün arkasındaydım. Otobüs burada kalınca, çok endişelendim ne yalan söyleyeyim, birden nehir gibi geldi buradan su. Burada kaldı araba. Sonra olanlar bu. 3,5 saattir kaskonun gelmesini bekliyorum. Hiç aramadıysam 10 kere aramışımdır. Arabanın içi yarıya kadar su dolu" diye konuştu.

Başakşehir'de sağanak sonrası dere taştı: Araçlar mahsur kaldı
Başakşehir'de sağanak sonrası dere taştı: Araçlar mahsur kaldı
Kaynak: DHA
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