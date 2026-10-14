İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Sarıyer'de yollar göle döndü - Son Dakika
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Sarıyer'de yollar göle döndü

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İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kuvvetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sarıyer'de bazı yollar göle dönerken araçlar su içinde kaldı, ulaşımda aksamalar yaşandı. Meteoroloji, İstanbul'da yer yer metrekareye 75 kilograma kadar yağış beklendiğini açıklarken, AKOM rüzgârın hızının saatte 80 kilometreye ulaşabileceği uyarısında bulundu.

İstanbul'da bu sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış, Sarıyer'de su baskınlarına yol açtı. İlçede bazı sokaklarda biriken yağmur suları nedeniyle ulaşım güçleşirken, park halindeki araçların tekerlek seviyelerini aşan suyun içinde kaldığı görüldü.

Yağışla birlikte sokaklarda oluşan yoğun su akışı, bölgede günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Su birikintilerinin bulunduğu alanlarda araçların hareket etmesi güçleşti.

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Sağanak yalnızca Sarıyer'de değil, İstanbul'un farklı ilçelerinde de etkili oldu. Sabah saatlerinde yağışın şiddetini artırmasıyla bazı yollar suyla kaplandı. Kent genelinde trafikteki sürücüler, su birikintilerinin oluştuğu güzergâhlarda ilerlemekte güçlük çekti. Özellikle sabah saatlerinde etkili olan yağış, işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşların ulaşımını zorlaştırdı.

İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Sarıyer'de yollar göle döndü

METEOROLOJİDEN METREKAREYE 75 KİLOGRAMA KADAR YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Ekim'de yayımladığı 509 numaralı uyarıda, İstanbul'da 14 Ekim sabahından itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Tahminlere göre kent genelinde metrekareye 21 ila 50 kilogram, Avrupa Yakası'nın batısındaki bazı bölgelerde ise 51 ila 75 kilogram yağış düşebilecek. Meteoroloji, yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksama riskine dikkat çekti. Uyarının geçerlilik süresi 15 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar uzanıyor.

AKOM SARIYER'İ DE UYARDI: 70 KİLOGRAMA KADAR YAĞIŞ BEKLENİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan değerlendirmede, Sarıyer'in de aralarında bulunduğu Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Başakşehir, Esenyurt, Büyükçekmece, Maltepe, Kartal, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile ilçelerinde metrekareye 40 ila 70 kilogram yağış beklendiği bildirildi.

İstanbul'un diğer bölgelerinde ise yağış miktarının 20 ila 40 kilogram arasında olabileceği belirtildi. Bu rakamların ölçülen yağış miktarları değil, uyarı dönemi için yapılan tahminler olduğu vurgulandı.

İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Sarıyer'de yollar göle döndü

FIRTINANIN HIZI 80 KİLOMETREYE ULAŞABİLİR

Sağanak yağışın yanı sıra İstanbul'da kuvvetli rüzgâr da bekleniyor. AKOM'un değerlendirmesine göre 14 Ekim Çarşamba günü saat 09.00'dan itibaren rüzgârın zaman zaman saatte 50 ila 80 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgârla birlikte yağışların etkisini artırabileceği belirtilirken, vatandaşlardan özellikle açık alanlarda ve su baskını riski bulunan bölgelerde dikkatli olmaları istendi.

VALİLİK İLÇELERİ TEK TEK UYARDI

İstanbul Valiliği de yaptığı açıklamada, yağışların özellikle Avrupa Yakası'nın batı kesimlerinde çok kuvvetli olabileceğine dikkat çekti. Çatalca, Arnavutköy, Silivri, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar ve Başakşehir ilçelerinde yağışların yer yer şiddetini artırabileceği belirtildi. Perşembe sabahının ilk saatlerinde ise Anadolu Yakası'ndaki Pendik, Tuzla ve Şile çevrelerinde kuvvetli sağanak beklendiği açıklandı.

İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Sarıyer'de yollar göle döndü

SICAKLIKLAR 4 İLA 6 DERECE DÜŞECEK

Meteorolojik değerlendirmelere göre İstanbul'da yağışlarla birlikte hava sıcaklıkları da hissedilir derecede azalacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi beklenirken, çarşamba ve perşembe günleri kuzeyli rüzgârların zaman zaman fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR CUMARTESİYE KADAR SÜRECEK

İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre sağanak yağışların perşembe günü öğle saatlerinden sonraya kadar etkili olması bekleniyor. Cuma sabahından itibaren ise kentte yeniden aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri öngörülüyor. Yağışlı havanın cumartesi günü öğleden sonraya kadar devam edebileceği belirtiliyor. Yetkililer, özellikle dere yatakları, alt geçitler ve su birikintilerinin oluştuğu güzergâhlarda dikkatli olunması çağrısında bulundu.

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    Yorumlar (1)

  • y k y k:
    Bizim belediye başkanımız alt yapıdan bihaber olduğu için gayet normal. Oktay Aksu'yu halen o görevde tutanlara yazıklar olsun. 0 0 Yanıtla
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