Şarkıcı Bayhan'dan çok konuşulacak sözler: Bizi rahibeler büyüttü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şarkıcı Bayhan'dan çok konuşulacak sözler: Bizi rahibeler büyüttü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şarkıcı Bayhan, Almanya'daki Çocuk Esirgeme Kurumu'nda geçen çocukluk yıllarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Küçük yaşta rahibeler tarafından büyütüldüğünü belirten ünlü şarkıcı "İlk öğrendiğim din Hristiyanlık oldu. Kilisede flüt çaldım" ifadelerini kullandı.

Kendine has tarzı ve yorumuyla tanınan ünlü şarkıcı Bayhan, geçmişine ve çocukluk yıllarına dair ezber bozan açıklamalarda bulundu. Almanya'daki Çocuk Esirgeme Kurumu'nda yetiştiği döneme değinen ünlü isim, hayatının o kesitine dair bilinmeyenleri paylaştı.

"BİZİ RAHİBELER BÜYÜTTÜ"

Çocukluk yıllarında Almanya'da kaldığı kurumu ve orada geçirdiği günleri anlatan Bayhan, eğitim ve yetişme sürecinde din adamlarının rolüne dikkat çekti. İlk dini bilgilerini de orada aldığını ifade eden sanatçı, şu cümleleri kaydetti: "Bizi rahibeler büyüttü ve ilk öğrendiğim din Hristiyanlık oldu. Kilisede flüt çaldım. Rotasız büyümüş küçük bir çocuğu bir şekilde terbiye etmeye çalıştılar."

SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI

Zorlu bir çocukluk geçmişine sahip olduğunu her fırsatta dile getiren Bayhan’ın itirafları, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Konuyla ilgili "Allah kimseyi annesiz-babasız bırakmasın" yorumları yapıldı. 

ÇocuklukÇocuklukAlmanyaMagazinSözlerSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral’a Azerbaycan’dan yanıt Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt
Azerbaycan’daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye’den tepki: Hicab yasaklanamaz Azerbaycan'daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye'den tepki: Hicab yasaklanamaz!
Elektrikli araç alarmı Türkiye dahil çok sayıda ülkede yasaklandı Elektrikli araç alarmı! Türkiye dahil çok sayıda ülkede yasaklandı
Korkulan oldu Arap ülkesinin can damarını vurdular Korkulan oldu! Arap ülkesinin can damarını vurdular
Halk TV’ye kayyum atandı Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı Halk TV'ye kayyum atandı! Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı
Mahkumlarla verdiği pozlar başını yaktı Kadın gardiyan görevden alındı Mahkumlarla verdiği pozlar başını yaktı! Kadın gardiyan görevden alındı
Halk TV’ye neden kayyum atandı Başsavcılıktan açıklama geldi Halk TV'ye neden kayyum atandı? Başsavcılıktan açıklama geldi
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
Lemina’nın Yamal’a ne dediği ortaya çıktı Lemina'nın Yamal'a ne dediği ortaya çıktı
10:41
Ekmeğini yediği şehri kötülemişti Eski başkan rezilliğini anlattı: Sen kimsin çapsız
Ekmeğini yediği şehri kötülemişti! Eski başkan rezilliğini anlattı: Sen kimsin çapsız?
10:36
İstanbul’u sağanak vurdu Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı, metroları su bastı
İstanbul’u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı, metroları su bastı
10:35
Kayyum sonrası Halk TV’de dualar edildi, oyun havaları çalındı
Kayyum sonrası Halk TV'de dualar edildi, oyun havaları çalındı
10:29
Yamal’dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi
Yamal'dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi
10:26
Şili’de kasırga faciası Binaların çatıları uçtu, başkentte kırmızı alarm verildi
Şili'de kasırga faciası! Binaların çatıları uçtu, başkentte kırmızı alarm verildi
10:07
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu Art arda patlamalar
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu! Art arda patlamalar
09:58
Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş
Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş
09:13
Maç sonu TRT’yi izleyenlerin ağzı açık kaldı O ses nereden geldi
Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı! O ses nereden geldi?
09:06
Esenyurt’ta can pazarı Sel sularına kapılan kadını son anda kurtardılar
Esenyurt'ta can pazarı! Sel sularına kapılan kadını son anda kurtardılar
07:18
Halk TV’ye kayyum atandı Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı
Halk TV'ye kayyum atandı! Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 10:55:15. #.0.2#
SON DAKİKA: Şarkıcı Bayhan'dan çok konuşulacak sözler: Bizi rahibeler büyüttü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei