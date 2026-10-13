İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı - Son Dakika
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İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı

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İstanbul'da akşam saatlerinde yağışlı havanın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı.

İstanbul'da mesai bitiminin ardından Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

ANADOLU YAKASI'NDA ATAŞEHİR'E KADAR YOĞUNLUK VAR

Anadolu Yakası'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşanırken, TEM Otoyolu'nda araç kuyrukları Ataşehir'e kadar uzanıyor. D-100 kara yolunda Acıbadem mevkisinden Maltepe'ye kadar yoğunluk görülürken, Maltepe'den Kozyatağı yönüne doğru da trafik ağır seyrediyor.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı

TEM Otoyolu'nun Sancaktepe ile Çamlıca arasındaki kesiminde de araçlar güçlükle ilerliyor. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevrelerinde çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kara yolunun Cevizlibağ mevkisinde de her iki yönde trafik yoğunluğu oluşurken, Beylikdüzü mevkisinde Büyükçekmece istikametinde de araçlar yavaş ilerliyor. TEM Otoyolu'nda Hasdal ve Seyrantepe mevkilerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar olan kesim ile Altınşehir mevkisinde yoğunluk etkili oluyor.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı

BEŞİKTAŞ SAHİL YOLUNDA TRAFİK KİLİT

Büyükdere Caddesi'nin Sarıyer yönü ile Levent TEM bağlantı yollarında trafik yoğunluğu görülürken, Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ve Barbaros Bulvarı'nda araçlar ağır ilerliyor.

Trafik yoğunluğuyla birlikte toplu taşıma duraklarında da kalabalık oluşurken, bazı güzergahlarda sürücüler düşük hızda ilerlemek zorunda kalıyor.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasına göre, kent genelindeki yoğunluk yüzde 89'a çıktı. Yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 89, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 85 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA
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