İstanbul'da yürekleri ağza getiren görüntü!

İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerinde yağış nedeniyle çok sayıda cadde ve sokakta su birikintileri oluştu.

Sultangazi'de yaşanan su baskını sırasında bir belediye işçisi, biriken suyun tahliye edilmesi için harekete geçti. Boynuna kadar yükselen suyun içine giren işçi, rögar kapağını açmaya çalıştı. İşçinin suyun içinde verdiği mücadele, sağanağın kentte yol açtığı olumsuzlukları gözler önüne serdi.

BAZI İLÇELERDE METREKAREYE 95 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığına bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentteki yağış miktarlarına ilişkin verileri paylaştı.

AKOM'un açıklamasına göre İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümü, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile Orta Akdeniz kaynaklı yağışlı hava sisteminin etkisi altına girdi.

Salı sabahı başlayan yağışlar sonucunda Beykoz, Sarıyer, Eyüpsultan, Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi ve Büyükçekmece ilçelerinin bulunduğu bölgelerde metrekareye 50 ila 95 kilogram yağış kaydedildi.

İstanbul'un diğer ilçelerinde ise yağış miktarının metrekare başına 10 ila 40 kilogram arasında değiştiği belirtildi.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Sağanak yağışın etkisiyle İstanbul'un farklı noktalarında su baskınları meydana geldi. Bazı alt geçitler, cadde ve sokaklar suyla dolarken sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Su seviyesinin yükseldiği bölgelerde bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken vatandaşlar da zor anlar geçirdi.

ESENYURT'TA KADIN SEL SULARINA KAPILDI

Sağanağın en tehlikeli anlarından biri Esenyurt'ta yaşandı. Bir kadın, şiddetli yağışın ardından oluşan sel sularına kapılarak sürüklendi. Çevredeki vatandaşlar kadının yardımına koşarken yaşanan olay, sel sularının oluşturduğu tehlikeyi bir kez daha ortaya koydu.

İstanbul'un başka bir noktasında ise motosikletli bir sürücü, suyla dolan yolda ilerlemeye çalışırken zor anlar yaşadı. Motosikletin suya battığı anlar kameraya yansıdı.

AKOM'DAN KUVVETLİ SAĞANAK VE FIRTINA UYARISI

AKOM, İstanbul'da yağışların etkisini sürdürmesinin beklendiğini açıkladı. Beykoz, Sarıyer, Eyüpsultan, Başakşehir, Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar ve Küçükçekmece ilçelerinde kuvvetli sağanak geçişlerinin devam edebileceği belirtildi.

Yağışlarla birlikte rüzgârın zaman zaman saatte 50 ila 80 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Kuvvetli yağışların devam ettiği bölgelerde su baskınları, ulaşımda aksamalar ve fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.