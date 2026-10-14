İstanbul'da yürekleri ağza getiren görüntü! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da yürekleri ağza getiren görüntü!

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış, birçok ilçede su baskınlarına neden oldu. Bazı bölgelerde metrekareye 95 kilograma kadar yağış düşerken yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı. Sultangazi'de bir belediye işçisinin boynuna kadar suya girerek rögar kapağını açmaya çalıştığı anlar dikkat çekti. Esenyurt'ta bir kadın sel sularına kapılırken, AKOM yağışların kuvvetli fırtınayla birlikte devam edebileceği uyarısında bulundu.

İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerinde yağış nedeniyle çok sayıda cadde ve sokakta su birikintileri oluştu.

Sultangazi'de yaşanan su baskını sırasında bir belediye işçisi, biriken suyun tahliye edilmesi için harekete geçti. Boynuna kadar yükselen suyun içine giren işçi, rögar kapağını açmaya çalıştı. İşçinin suyun içinde verdiği mücadele, sağanağın kentte yol açtığı olumsuzlukları gözler önüne serdi.

İstanbul'da yürekleri ağza getiren görüntü!

BAZI İLÇELERDE METREKAREYE 95 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığına bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentteki yağış miktarlarına ilişkin verileri paylaştı.

AKOM'un açıklamasına göre İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümü, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile Orta Akdeniz kaynaklı yağışlı hava sisteminin etkisi altına girdi.

Salı sabahı başlayan yağışlar sonucunda Beykoz, Sarıyer, Eyüpsultan, Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi ve Büyükçekmece ilçelerinin bulunduğu bölgelerde metrekareye 50 ila 95 kilogram yağış kaydedildi.

İstanbul'un diğer ilçelerinde ise yağış miktarının metrekare başına 10 ila 40 kilogram arasında değiştiği belirtildi.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Sağanak yağışın etkisiyle İstanbul'un farklı noktalarında su baskınları meydana geldi. Bazı alt geçitler, cadde ve sokaklar suyla dolarken sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Su seviyesinin yükseldiği bölgelerde bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken vatandaşlar da zor anlar geçirdi.

İstanbul'da yürekleri ağza getiren görüntü!

ESENYURT'TA KADIN SEL SULARINA KAPILDI

Sağanağın en tehlikeli anlarından biri Esenyurt'ta yaşandı. Bir kadın, şiddetli yağışın ardından oluşan sel sularına kapılarak sürüklendi. Çevredeki vatandaşlar kadının yardımına koşarken yaşanan olay, sel sularının oluşturduğu tehlikeyi bir kez daha ortaya koydu.

İstanbul'un başka bir noktasında ise motosikletli bir sürücü, suyla dolan yolda ilerlemeye çalışırken zor anlar yaşadı. Motosikletin suya battığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da yürekleri ağza getiren görüntü!

AKOM'DAN KUVVETLİ SAĞANAK VE FIRTINA UYARISI

AKOM, İstanbul'da yağışların etkisini sürdürmesinin beklendiğini açıkladı. Beykoz, Sarıyer, Eyüpsultan, Başakşehir, Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar ve Küçükçekmece ilçelerinde kuvvetli sağanak geçişlerinin devam edebileceği belirtildi.

Yağışlarla birlikte rüzgârın zaman zaman saatte 50 ila 80 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Kuvvetli yağışların devam ettiği bölgelerde su baskınları, ulaşımda aksamalar ve fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

İstanbul'da asıl tehlike şimdi başlıyor! Saat verdiler, radara da yansıdıİstanbul'da asıl tehlike şimdi başlıyor! Saat verdiler, radara da yansıdı İstanbul'da hayatı felç eden yağış! Okulun istinat duvarı çöktü, araştırma hastanesini su bastıİstanbul'da hayatı felç eden yağış! Okulun istinat duvarı çöktü, araştırma hastanesini su bastı Meteoroloji’den 3 ile turuncu, İstanbul dahil 15 ile sarı kodlu uyarı! Fırtına ve sağanak geliyorMeteoroloji’den 3 ile turuncu, İstanbul dahil 15 ile sarı kodlu uyarı! Fırtına ve sağanak geliyor İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Sarıyer'de yollar göle döndüİstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Sarıyer'de yollar göle döndü Sonbahar bitti, kış başladı! Kar 20 santimetreye ulaştıSonbahar bitti, kış başladı! Kar 20 santimetreye ulaştı
Sağanak YağmurSultangaziEsenyurtİstanbulGüncelAKOMSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Serhat Karaçay Serhat Karaçay:
    akapeee çalışıyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hatay’da TOKİ kiraları yılın başından bu yana 15 bin liraya yükseldi Hatay'da TOKİ kiraları yılın başından bu yana 15 bin liraya yükseldi
Kayyum sonrası Halk TV’de dualar edildi, oyun havaları çalındı Kayyum sonrası Halk TV'de dualar edildi, oyun havaları çalındı
Halk TV’ye kayyum sonrası gündem olan görüntü CHP’den açıklama var Halk TV'ye kayyum sonrası gündem olan görüntü! CHP'den açıklama var
Galatasaray’ın iptal edilen golünde karar doğru mu Ünlü hakem noktayı koydu Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü hakem noktayı koydu
Dört meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Teklif verildi Dört meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor! Teklif verildi
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
Azerbaycan’da 28 Şubat dönemini akıllara getiren görüntü Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini akıllara getiren görüntü
Tokat’ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme İlk bulgular farklı çıktı Tokat'ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme! İlk bulgular farklı çıktı
Devlet desteğini duyar duymaz başvurdu Hayatı değişti Devlet desteğini duyar duymaz başvurdu! Hayatı değişti
Çocuklarının gözü önünde anneye cinsel saldırı girişimi Çocuklarının gözü önünde anneye cinsel saldırı girişimi
Maç bitti ama gitmediler Barcelona’dan Galatasaray’a sürpriz ziyaret Maç bitti ama gitmediler! Barcelona'dan Galatasaray'a sürpriz ziyaret
Başörtüsü tartışması sürerken Türkiye’den Azerbaycan’a kritik ziyaret Başörtüsü tartışması sürerken Türkiye'den Azerbaycan'a kritik ziyaret
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Sadece telefon ve internet yeterli Bu işi yapanlar yılda 8 milyon lira kazanıyor Sadece telefon ve internet yeterli! Bu işi yapanlar yılda 8 milyon lira kazanıyor
Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu
15:17
Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında İspanyollar bu başlıkları attı
Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında! İspanyollar bu başlıkları attı
15:16
Bahçeli’den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
15:15
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat 1 yıllık ertelemenin bedeli 50 bin lirayı aşabilir
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat! 1 yıllık ertelemenin bedeli 50 bin lirayı aşabilir
14:33
Arda Turan olmayınca ibre ona döndü Milli Takım’a 2 maçlık hoca
Arda Turan olmayınca ibre ona döndü! Milli Takım'a 2 maçlık hoca
14:12
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
13:59
Galatasaray taraftarı Leao’ya ateş püskürdü: Bu adam neye gülüyor
Galatasaray taraftarı Leao'ya ateş püskürdü: Bu adam neye gülüyor?
13:49
Galatasaray tribünlerinde Real Madrid sürprizi
Galatasaray tribünlerinde Real Madrid sürprizi
13:41
Maç bitti ama gitmediler Barcelona’dan Galatasaray’a sürpriz ziyaret
Maç bitti ama gitmediler! Barcelona'dan Galatasaray'a sürpriz ziyaret
13:08
Tokat’ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme İlk bulgular farklı çıktı
Tokat'ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme! İlk bulgular farklı çıktı
13:03
Azerbaycan’da 28 Şubat dönemini akıllara getiren görüntü
Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini akıllara getiren görüntü
12:43
İstanbul’da hayatı felç eden yağış Okulun istinat duvarı çöktü, araştırma hastanesini su bastı
İstanbul'da hayatı felç eden yağış! Okulun istinat duvarı çöktü, araştırma hastanesini su bastı
12:28
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
12:25
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti
11:45
Galatasaray’ın iptal edilen golünde karar doğru mu Ünlü hakem noktayı koydu
Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü hakem noktayı koydu
11:35
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 15:22:23. #.0.2#
SON DAKİKA: İstanbul'da yürekleri ağza getiren görüntü! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei