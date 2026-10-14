İstanbul'a üç kurumdan peş peşe uyarı! Sakın bu saatlerde dışarda kalmayın - Son Dakika
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İstanbul'a üç kurumdan peş peşe uyarı! Sakın bu saatlerde dışarda kalmayın

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İstanbul\'a üç kurumdan peş peşe uyarı! Sakın bu saatlerde dışarda kalmayın
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İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkilerken akşam saatleri için kritik uyarı geldi. İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji ve AKOM, kentte metrekareye 100 kilogram yağış ve saatte 80 kilometreye ulaşan fırtına beklendiği ifade edildi. Uzmanlar, vatandaşlara “Erkenden evlerine gitsinler” çağrısında bulunurken Meteoroloji ise yarın için 26 ilde sarı ve turuncu uyarı yayımladı.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, yetkililerden akşam saatleri için peş peşe kritik uyarılar geldi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DA UYARDI

İçişleri Bakanlığı, bugün ve yarın birçok ilde etkili olması beklenen sağanak ve fırtına nedeniyle ani sel ve su baskınına karşı uyarıda bulundu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 14 Ekim Çarşamba günü, İstanbul'da kuvvetli, Avrupa Yakası'nın batısında yer yer çok kuvvetli, öğle saatlerinden sonra Bursa'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Aydın ve Denizli çevreleri ile Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Muğla ile Antalya'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Marmara'nın batısı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı) ile Kuzey Ege kıyılarında (İzmir, Manisa'nın güney ve batı ilçeleri) yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor" denildi.

İstanbul'a üç kurumdan peş peşe uyarı! Sakın bu saatlerde dışarda kalmayın

İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısı ile İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği kaydedilen açıklamada, "Bugün öğle saatlerinden itibaren Mersin çevrelerinde, yarın ilk saatlerden itibaren Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'a üç kurumdan peş peşe uyarı! Sakın bu saatlerde dışarda kalmayın

AKOM BUGÜN İÇİN SAAT VERDİ

İstanbul için ise AKOM saat verdi. Yağışların ilerleyen saatlerde etkini artacağını açıklayan AKOM, kuvvetli sağanağın saat 17.00'ye kadar Avrupa yakasında etkili olacağını, akşam saatlerinden itibaren ise Anadolu yakasında etkisi altına alacağını açıkladı.Akşam saatlerinden itibaren Anadolu yakasında saatte 80 kilometre hıza çıkacak fırtına ile birlikte metrekareye 100 kilogram yağışın düşebileceğine ilişkin uyarı yapıldı.

YARINA DİKKAT: 26 KENTTE ALARM

Meteoroloji, yarın sabahın ilk saatlerden itibaren etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle 23 il için sarı, 3 il için turuncu uyarı yayımladı. Meteoroloji, “Adana, Ağrı, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Edirne, Hakkari, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Van, Batman, Osmaniye” için sarı “Sakarya, Kocaeli, Yalova” için turuncu uyarı verildi.

"ERKENDEN EVLERİNE GİTSİNLER"

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul’da yağışın etkili olacağı saatlere ilişkin bilgi verdi.Şen, "Sarıyer’den Beşiktaş’a kadar, Beykoz’dan başlayalım Kadıköy’e kadar, Avrupa yakasında da Bağcılar’a kadar geniş bir alan. 16:00'da çok kuvvetli geliyor. 16:00’da başlar 23:00’e kadar sürebilir. Akşam sekiz-dokuza kadar çok yoğun bir yağış var. Metrekareye 100 kg yağış düşebilir. Dışarda olanlar için tekrarlayalım erkenden evlerine gitsinler." dedi.

İstanbul'a üç kurumdan peş peşe uyarı! Sakın bu saatlerde dışarda kalmayın

İSTANBUL'DA TRAFİK KİLİT

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışla birlikte trafik yoğunluğu da yaşanıyor. İstanbul'da saat 16.25 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 81 olarak ölçüldü.

Kaynak: DHA
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