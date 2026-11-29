Mehmet Karagoz:

sadece kadına değil , hiç bir canlıya yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi, hiçbir mazereti olamaz dense daha doğru.

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sade vatandaş: zavallı suçsuz ve masum kadın kurye onu durup dururken siparişini niye aldın diye ağzını burnunu dağıtıp dövmüş 3 8

f16ercan: bos konusmak kolay cebinden uyysturucu cikarip motorunda buldum diyen polisler var bu ülkede beyfendi ona napmali aferinmi dicez 0 8