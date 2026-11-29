Can Yaman İspanya'da "Yılın Erkeği" seçildi! Ödülü Madrid'de alacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yurt dışındaki projeleriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Can Yaman, İspanya'da Esquire dergisinin 2026 Yılın Erkeği Ödülleri'nin kazananları arasında yer aldı. Ödülünü almak için Madrid'e gidecek olan oyuncu, İspanya'yı ikinci evi olarak gördüğünü dile getirdi.
Kariyerini yurt dışında sürdüren Can Yaman'ın uluslararası başarılarına bir yenisi daha eklendi. İspanya'nın Esquire dergisi, düzenleyeceği 2026 Yılın Erkeği Ödülleri'nin kazananları arasında Türk oyuncunun da yer aldığını açıkladı.
CAN YAMAN'A İSPANYA'DAN ÖDÜL
Derginin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Can Yaman'ın karizmasına, ekranlardaki etkileyici performansına ve kariyerindeki yükselişine vurgu yapıldı.
2 ARALIK'TA MADRİD'DE OLACAK
Ödül töreni 2 Aralık'ta Madrid'deki Real Casino de Madrid'de gerçekleştirilecek. Tören öncesinde hayranlarına seslenen Can Yaman, İspanya'da ödül almanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.
İSPANYA'YI İKİNCİ EVİ OLARAK GÖRÜYOR
İspanya'nın kendisine kapılarını açtığını, sevgi gösterdiğini ve ikinci bir aile kazandırdığını ifade eden oyuncu, hayranlarına destekleri için teşekkür etti.
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