Mersin'de uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda, deniz yoluyla getirilen yüklü miktarda kokain ele geçirildi. Operasyon, İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından duyuruldu.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticaretine ilişkin teknik ve fiziki takip başlattı. Çalışmaların ardından Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ortak operasyon düzenlendi.

Operasyona Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mersin İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ve Taşucu Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri katıldı.

GİZLİ BÖLMEYE HALATLA BAĞLAMIŞLAR

Brezilya'dan yola çıkan Kamerun bayraklı gemide yapılan aramada, özel bölmedeki boşluğa halatlarla bağlanmış halde 136 kilogram kokain bulundu. Bakanlığın açıklamasına göre ele geçirilen kokainin piyasa değeri yaklaşık 600 milyon lira. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

MERSİN'DE SON OPERASYONLAR

Mersin, Güney Amerika'dan gelen kokain sevkiyatlarına yönelik operasyonlarla son dönemde sık sık gündeme geliyor. Eylül 2026'da Brezilya'dan Mersin Limanı'na gelen bir kuru yük gemisinin su altındaki motor soğutma bölümüne gizlenmiş yaklaşık 350 kilogram kokain ele geçirilmiş, gözaltına alınan 9 kişiden 8'i tutuklanmıştı. Ocak 2026'da ise Mersin Limanı'nda Brezilya'dan gönderilen bir konteynerde 298 kilogram kokain bulunmuştu.

Türkiye Uyuşturucu Raporu'na göre 2018-2024 yılları arasında Mersin Limanı'nda 31 ayrı yakalamada toplam 4 bin 162 kilogram kokain ele geçirildi.