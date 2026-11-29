Sarıkamış'ta baraj gölünün altında kalan Karakurt köyünün kalıntıları, suların çekilmesiyle bir kez daha görünür hale geldi. Kars-Erzurum kara yolu üzerindeki köyde ortaya çıkan yapıların büyük bölümünün harabeye döndüğü görüldü.

KAPAKLAR AÇILDI, SULAR ÇEKİLDİ

İlçe merkezine 28 kilometre uzaklıktaki Karakurt HES Barajı'nda son günlerde su seviyesinin azalması ve baraj kapaklarının kısmen açılmasıyla göl alanı daraldı. Sular çekilince köydeki evler, cami, kilise ve bazı tarihi binalar gün yüzüne çıktı. Ortaya çıkan yerleşim alanı dronla havadan görüntülendi.

BARAJ 2020'DE SU TUTMAYA BAŞLADI

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 2014 yılında yapımına başlanan Karakurt HES Barajı, 8 Şubat 2020'de su tutmaya başladı. Karakurt köyü bu tarihten sonra tamamen sular altında kaldı. Aras Nehri üzerindeki baraj, 142 metre yüksekliğe ve 600 milyon metreküp depolama hacmine sahip. Barajda yılda ortalama 346 milyon kilovatsaat elektrik üretilmesi öngörülüyor.

Kars'ın en büyük enerji tesisi olan barajın işletmesini Energo-Pro'ya bağlı Bilsev Enerji yürütüyor.

KÖYLÜLER MEZARLARI TAŞIMIŞTI

Barajın su tutmaya başladığı 2020 yılında yükselen sular köyün giriş ve çıkışlarını kapatmıştı. Bazı köylülerin evlerinin çatılarına çıkmak zorunda kaldığı, mezarlıkların da sular altında kalması nedeniyle mezarların taşındığı basına yansımıştı.

İKİ TESCİLLİ KİLİSE VE 1949 TARİHLİ KARAKOL

Köyde, taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli 2 kilisenin yanı sıra okul, cami ve geçmişte kuyumcular çarşısı olarak kullanıldığı ileri sürülen bir yapı bulunuyor. Sular altında kalan yapılar arasında üzerinde "T.C. Karakurt Karakolu 1949" yazan eski karakol binası da yer alıyor.

2021'de suların çekilmesiyle köyü ziyaret eden köylülerden Burhan Bozkurt, en az 20 taşınmazın bulunduğunu ve yapıların sular altında tahrip olduğunu söylemişti. Köylüler, tarihi yapıların korunması için yetkililerden önlem alınmasını istemişti.

KÖY DAHA ÖNCE DE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Karakurt köyü, baraj gölündeki su seviyesinin değişmesine bağlı olarak son yıllarda birçok kez yeniden görünür hale geldi. Köy, 2021'de suların çekilmesiyle ilk kez ortaya çıkmıştı. Temmuz 2024'te kapakların açılmasıyla köy camisi ve Rus kilisesi göründü. Eylül 2024'te ise baraj suyunun yaklaşık 40 metre çekilmesiyle eski Kars-Erzurum kara yolu da gün yüzüne çıktı.

Mayıs 2026'da baraj gölünün tamamen dolmasının ardından kontrollü su tahliyesine geçilmiş, köyden geriye yalnızca cami minaresinin ucu görünür kalmıştı. Eylül 2026'da ise su seviyesinin düşmesiyle köyün kalıntıları yeniden görünür hale gelmişti.