Ana haber yayından kalktı, Hande Sarıoğlu ekranlara veda etti

Televizyon yayıncılığında sürpriz bir gelişme yaşandı. Beyaz TV yönetiminin aldığı kararla kanalın Ankara’da bulunan haber merkezinin faaliyetlerine son verildi. Bu kararın ardından uzun süredir ekranlarda yer alan Beyaz Ana Haber kuşağı tamamen yayın akışından çıkarıldı.

Gelişmeyi bültenin sunucusu Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir veda paylaşımıyla duyurdu.

"TAM BİR HAFTA ÖNCE ANKARA'YA TAŞINMIŞTIM"

Yaşanan süreçte en dikkat çeken detay ise Sarıoğlu'nun kariyer planı doğrultusunda henüz bir hafta önce radikal bir karar alarak İstanbul'daki evini kapatıp Ankara'ya taşınmış olması oldu. Düzenini kurduktan hemen sonra haber merkezinin kapatılma kararıyla karşılaşan ünlü sunucu, sürpriz gelişmeyi takipçileriyle paylaştı.

Sarıoğlu paylaşımında, "Tam bir hafta önce İstanbul’daki evi kapatıp, Ankara’da düzenim oturdu derken, hayatın sürprizleri bitmiyor. Görmüş olduğunuz bu pırıl pırıl ekip arkadaşlarımla birlikte, Beyaz Ana Haber son kez 18:30’dan 19:30’a ekranlarınızdaydı. Ankara’da bulunan haber merkezimizin kapanma kararıyla, artık Beyaz TV ekranlarında Beyaz Ana Haber kuşağı da yayından kalktı ve bir devir bitti…" ifadelerini kullandı.

"GERİ DÖNÜYORUM İSTANBUL, SEN Mİ BÜYÜKSÜN BEN Mİ?"

Ekip arkadaşlarına duyduğu bağlılığı dile getiren ve başarılarını anılarına katarak veda ettiğini belirten Sarıoğlu, paylaşımını İstanbul'a dönüş mesajıyla tamamladı.

Ankara sayfasını mecburen kapattığını aktaran başarılı sunucu, "Yol arkadaşlarım, yolunuz bahtınız açık olsun, sizinle bu yolu yürümek benim için şereftir. Şimdi kendi yolumda, Ankara sayfasını kapatıp, tekrar İstanbul’da yeni bir sayfa açma zamanı… Geri dönüyorum İstanbul, sen mi büyüksün ben mi?" sözleriyle İstanbul'daki yeni döneminin sinyalini verdi.