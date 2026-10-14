Yeni Partili vekillerin protestosu Dilara Gönder'i çıldırttı: Sizin yapacağınız muhalefeti... - Son Dakika
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Yeni Partili vekillerin protestosu Dilara Gönder'i çıldırttı: Sizin yapacağınız muhalefeti...

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda YENİ Partili vekillerin Halk TV'ye kayyum kararını gözlerini ve ağızlarını siyah bantla kapatarak protesto etmesi üzerine sunucu Dilara Gönder, eylem fotoğrafını paylaşarak sert tepki gösterdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, "Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi" gündemiyle toplandı. Görüşmeler öncesinde YENİ Parti heyetinin gerçekleştirdiği protesto eylemi ve ardından ünlü sunucu Dilara Gönder'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük yankı uyandırdı. 

GÖZ VE AĞIZLARINI SİYAH KURDELEYLE KAPATTILAR

Komisyon görüşmeleri başlamadan hemen önce bir araya gelen YENİ Partili milletvekilleri, Halk TV yönetimine kayyum atanması kararını protesto etmek amacıyla dikkat çekici bir eyleme imza attı. Eyleme katılan üyeler, tepkilerini sembolize etmek üzere gözlerini ve ağızlarını siyah bant ve kurdelelerle tamamen kapattı.

Yeni Partili vekillerin protestosu Dilara Gönder'i çıldırttı: Sizin yapacağınız muhalefeti...

DİLARA GÖNDER: SİZİN YAPACAĞINIZ MUHALEFETİ...

Milletvekillerinin komisyon salonundaki siyah bantlı eylemine ait fotoğraf karesi kısa sürede yayıldı. Fotoğrafı kişisel hesabından paylaşan ünlü sunucu Dilara Gönder, muhalefet tarzını sert bir dille eleştirerek "Sizin yapacağınız muhalefeti silkiym" notunu düştü. Gönder'in bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

İşte Dilara Gönder'in paylaşımı; 

Yeni Partili vekillerin protestosu Dilara Gönder'i çıldırttı: Sizin yapacağınız muhalefeti...

 

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Şahin Yılmaz Şahin Yılmaz:
    ya bunlarda inanın devlet yönetecek kapasite yok10 yaşında cocuk gibiler 16 3 Yanıtla
    Behlül Kaçar Behlül Kaçar:
    Gençleri ve aile hayatını bozan diziler devam. Çok şükür. 1 1
    Ali Karakullukçuoğlu Ali Karakullukçuoğlu:
    Öle Bi dertleri yok zaten 1 0
  • Nazif Dayikaraca Nazif Dayikaraca:
    Bende slkym 10 2 Yanıtla
  • Emekli Tahminci Emekli Tahminci:
    ZATEN BASKA YAPTIKLARI BİR SEY YOK İCRAAT YOK SİYASİ MANİFESTOERİ YOK COCUK GİBİ HAREKETKER 10 1 Yanıtla
  • auditor42 auditor42:
    hem denacaaaaib etkili hemen kayyum iptal edilir 3 2 Yanıtla
  • Yunus Durak Yunus Durak:
    Kalemini kır ama sakın satma 2 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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