Yeni Partili vekillerin protestosu Dilara Gönder'i çıldırttı: Sizin yapacağınız muhalefeti...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, "Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi" gündemiyle toplandı. Görüşmeler öncesinde YENİ Parti heyetinin gerçekleştirdiği protesto eylemi ve ardından ünlü sunucu Dilara Gönder'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük yankı uyandırdı.

GÖZ VE AĞIZLARINI SİYAH KURDELEYLE KAPATTILAR

Komisyon görüşmeleri başlamadan hemen önce bir araya gelen YENİ Partili milletvekilleri, Halk TV yönetimine kayyum atanması kararını protesto etmek amacıyla dikkat çekici bir eyleme imza attı. Eyleme katılan üyeler, tepkilerini sembolize etmek üzere gözlerini ve ağızlarını siyah bant ve kurdelelerle tamamen kapattı.

DİLARA GÖNDER: SİZİN YAPACAĞINIZ MUHALEFETİ...

Milletvekillerinin komisyon salonundaki siyah bantlı eylemine ait fotoğraf karesi kısa sürede yayıldı. Fotoğrafı kişisel hesabından paylaşan ünlü sunucu Dilara Gönder, muhalefet tarzını sert bir dille eleştirerek "Sizin yapacağınız muhalefeti silkiym" notunu düştü. Gönder'in bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

İşte Dilara Gönder'in paylaşımı;