İstanbul'daki selde can kaybı 4'e yükseldi - Son Dakika
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İstanbul'daki selde can kaybı 4'e yükseldi

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İstanbul'daki şiddetli yağışlarda bir acı haber daha geldi. Beykoz'da okul inşaatındaki kuyuda biriken suyu tahliye etmek için çalışan işçi Faik Şentürk, kuyuya düştü. Şentürk hayatını kaybederken, selde ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle can kaybı 4'e çıktı. Beykoz'da bir okul inşaatındaki kuyuya düşen işçinin ölümüyle artan bilançoda 7 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

DÜŞTÜĞÜ KUYUDA CAN VERDİ

İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağış, kentin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiliyor. Son olarak gündüz saatlerinde Beykoz'da bir okul inşaatında kuyuya biriken suyun tahliyesini yapmak için çalışan işçi Faik Şentürk, kuyuya düşerek hayatını kaybetti. Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken, 7 kişinin de hastanelerde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul'daki selde can kaybı 4'e yükseldi

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

Kameralar karşısına geçen İstanbul Valisi Davut Gül, 4 olan kayıp sayısının 5'e yükseldiğini belirterek arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

İstanbul'daki selde can kaybı 4'e yükseldi

"ŞEHRİMİZ NORMALLEŞMEYE BAŞLIYOR"

"Şehrimiz normalleşmeye başlıyor" diyen Vali Gül, "Zararları tespit ediyoruz, vatandaşlarımız için seferber olduk. Şehrimiz normalleşmeye başlıyor. 7 yaralı taburcu edildi, 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor" ifadelerine yer verdi. 

İstanbul'daki selde can kaybı 4'e yükseldi

"YARIN SABAH 6'YA KADAR YASAK DEVAM EDİYOR"

Yasaklara ilişkin de bir açıklama yapan Vali Gül, "Motorlarımıza yarın 06.00'dan itibaren trafiğe çıkabilecek şekilde izinlerini veriyoruz. Yarın sabah 6'ya kadar yasak devam ediyor" şeklinde konuştu.

İstanbul'daki selde can kaybı 4'e yükseldi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: RESMİ KURUMLARIMIZIN UYARILARI DİKKATE ALINMALI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, açıklamasında "Yağıştan, sel ve su baskınlarından etkilenenlere geçmiş olsun diyor, hayatını kaybeden 3 vatandaşa Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. AFAD başta olmak üzere devletimizin tüm kurumları koordinasyon içinde çalışmakta, vatandaşlarımıza gerekli ikazları yaparken sahada tedbirleri almaktadır. Sağanak yağışların bugün ve yarın da devam edeceği anlaşılıyor. Yeni sıkıntıların önüne geçilebilmesi için halkımızın resmi kurumlarımızın uyarılarını dikkatle takip etmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı. 

İstanbul'daki selde can kaybı 4'e yükseldi

4 İLDE OKULLAR YARIN DA TATİL

Öte yandan; şiddetli yağış nedeniyle eğitime de ara verildi. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da okullar yarın da tatil edildi. Anaokulu veya ilkokula giden çocuğu olan kadın kamu personeli ile engelli, ağır hastalığı bulunan ve hamile personel yarın idari izinli sayılacak. Yalova'da da eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı.

İstanbul'daki selde can kaybı 4'e yükseldi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaşanan olaylara ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti. Olayların tüm yönleriyle aydınlatılması ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü kaydeden Gürlek, varsa ihmal ve kusurların tespit edileceğini ifade etti. 

İstanbul'daki selde can kaybı 4'e yükseldi
İstanbul'daki selde can kaybı 4'e yükseldi
İstanbul'daki selde can kaybı 4'e yükseldi
İstanbul'daki selde can kaybı 4'e yükseldi
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Kaynak: İHA
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    Yorumlar (5)

  • 128547Ab& 128547Ab&:
    Ah Eko Ah nasıl vereceksin bunların vebalini ah 2 10 Yanıtla
    Abdullah Abdullah:
    Dere yataklarına bina yapanlara kim izin veriyorsa sorumlu odur. Emlak varışı diye kaçaj yapıları ruhsatlandırdılar yetmedi aynı yere kırj/ elli katlı bina yapılmasına izin verdiler. Lafa gelince dikey mimariye karşıyım dediler. 0 0
  • Behlül Kaçar Behlül Kaçar:
    Allah rahmet eylesin, geride kalanlara Allah sabır versin, yine kayyum atanmalı buda iyi çıkmadı. 3 2 Yanıtla
  • Abdullah Abdullah:
    Dere yataklarına yapılaşma sınırını her iki taraftan 100 metreyi kim 10 metreye indirdi ise. ( 1013'te) Suçlu odur! 0 0 Yanıtla
  • Umut Senturk Umut Senturk:
    Kot bodrum.kapatın.iptal 0 0 Yanıtla
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