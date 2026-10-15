İstanbul'u vuran selden astrolog Nuray Sayarı da nasibini aldı: Lüks villasının tavanı çöktü, havuzu içeri taştı

İstanbul'da sokakları göle çeviren ve çok sayıda binada su baskınlarına yol açan sağanak yağışın ardından Nuray Sayarı da evinde yaşadığı korkutucu olayı duyurdu.

Ünlü astrologun konutunun bahçe katında tavan çökerken ortaya çıkan hasar, paylaştığı görüntülere yansıdı.

TAVAN ÇÖKTÜ, HAVUZ EVİN İÇİNE TAŞTI

Olay sırasında tavanın çöktüğü bölümde bulunmadığını söyleyen Sayarı, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle anlattı:"Arkadaşlar, bahçe katında tavan çöktü. Havuz evin içine taştı. Allah daha büyük felaketlerden korusun, kabus gibi bir gece geçirdik. Ben 54 yaşındayım, böyle bir yağmur fırtına görmedim. Allah'tan orada oturmuyordum."

YAŞANANLARI "NAZAR ÇIKTI" DİYEREK YORUMLADI

Evinin zarar gören bölümünü gösteren ünlü astrolog, yaşananların ardından "Nazar çıktı" yorumunda bulundu.

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

Bahçe katında meydana gelen çökme sırasında kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Tavanın çöktüğü alanda oluşan hasar ise Sayarı'nın paylaştığı görüntülerle ortaya çıktı.