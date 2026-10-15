İstanbul'u vuran selden astrolog Nuray Sayarı da nasibini aldı: Lüks villasının tavanı çöktü, havuzu içeri taştı - Son Dakika
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İstanbul'u vuran selden astrolog Nuray Sayarı da nasibini aldı: Lüks villasının tavanı çöktü, havuzu içeri taştı

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İstanbul'da hayatı olumsuz etkileyen şiddetli sağanak, ünlü astrolog Nuray Sayarı'nın evinde de büyük hasara yol açtı. Evin bahçe katındaki tavan çökerken havuz suyu da içeri doldu. "Kabus gibi bir gece geçirdik. Ben 54 yaşındayım, böyle bir yağmur fırtına görmedim." diyen Sayarı, çökme sırasında o bölümde bulunmadığını belirtti. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayın ardından evindeki hasarı paylaşan ünlü astrolog, yaşananları "Nazar çıktı" sözleriyle yorumladı.

İstanbul'da sokakları göle çeviren ve çok sayıda binada su baskınlarına yol açan sağanak yağışın ardından Nuray Sayarı da evinde yaşadığı korkutucu olayı duyurdu.

Ünlü astrologun konutunun bahçe katında tavan çökerken ortaya çıkan hasar, paylaştığı görüntülere yansıdı.

TAVAN ÇÖKTÜ, HAVUZ EVİN İÇİNE TAŞTI

Olay sırasında tavanın çöktüğü bölümde bulunmadığını söyleyen Sayarı, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle anlattı:"Arkadaşlar, bahçe katında tavan çöktü. Havuz evin içine taştı. Allah daha büyük felaketlerden korusun, kabus gibi bir gece geçirdik. Ben 54 yaşındayım, böyle bir yağmur fırtına görmedim. Allah'tan orada oturmuyordum."

YAŞANANLARI "NAZAR ÇIKTI" DİYEREK YORUMLADI

Evinin zarar gören bölümünü gösteren ünlü astrolog, yaşananların ardından "Nazar çıktı" yorumunda bulundu.

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

Bahçe katında meydana gelen çökme sırasında kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Tavanın çöktüğü alanda oluşan hasar ise Sayarı'nın paylaştığı görüntülerle ortaya çıktı.

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SON DAKİKA: İstanbul'u vuran selden astrolog Nuray Sayarı da nasibini aldı: Lüks villasının tavanı çöktü, havuzu içeri taştı - Son Dakika
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