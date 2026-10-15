Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında "Dündar Ziya kardeşimizin kederli ailesine, yakınlarına, AK Partimize ve Üsküdarlı hemşehrilerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin yaşamını yitirdi. Olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir taziye mesajı yayınladı. 

"DERİN BİR TEESSÜRLE ÖĞRENDİM"

Erdoğan mesajında "Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Dündar Ziya Gültekin'in Anadolu Otoyolu'nda geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Dündar Ziya kardeşimizin kederli ailesine, yakınlarına, AK Partimize ve Üsküdarlı hemşehrilerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi. 

İşte Erdoğan'ın o paylaşımı;

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı

"OLAYIN ŞOKUYLA KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR"

Öte yandan AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, kaza anında bütün tıbbi müdahalelerin yapıldığını belirterek "Olayın şokuyla kalp krizi geçirdiği değerlendiriliyor. İlerleyen süreçte netleşecek ama olay esnasında oradan geçen kazayı gören iki doktor duruyor ve ilk müdahaleyi yapıyorlar. Ardından da ambulansa gelip müdahaleye devam ediyor. Hastanede de devam etti müdahaleler. Yaklaşık 1,5 saat süre müdahale edildi ama maalesef kurtaramadık" ifadelerini kullandı.

Kaza yerinden ilk görüntüler; 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı - Son Dakika
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