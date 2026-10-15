Herkes Ahmet Çakar'ın o sözlerini konuşuyor! Harfi harfine çıktı

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe, aldıkları ağır yenilgilerle taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Galatasaray sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup olurken, Fenerbahçe İngiltere deplasmanında Aston Villa karşısında 6-0'lık yenilgi yaşadı. İki takımın toplam 10 gol yemesi ve yalnızca 1 gol atmasının ardından spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın maçlardan önce yaptığı açıklamalar yeniden dikkat çekti.

GÜNLER ÖNCESİNDEN TAHMİN ETMİŞ

Beyaz Futbol programında iki temsilcimizin Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını değerlendiren Ahmet Çakar, hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin mağlup olacağını öne sürmüştü.

Çakar, iki takımın rakiplerinden toplamda en az 5 gol yiyeceğini, atacakları toplam gol sayısının ise 1'i geçmeyeceğini iddia etmişti.

"EN AZ 5 GOL YERLER, ATACAKLARI 1'İ GEÇMEZ"

Tahminini program sırasında tahtaya da yazan Çakar, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Galatasaray ve Fenerbahçe kaybedecek. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin toplam yediği gol sayısı 5 ve üzerinde olacak. Yani Galatasaray 4 yer, Fenerbahçe 1 yer, 5 eder. Galatasaray 5 yer, Fenerbahçe 3 yer, 8 eder. En az 5 olacak, bunun 6, 7, 8, 9 olma ihtimali de var."

Çakar, iki takımın hücum performansıyla ilgili ise "Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakip ağlara atacağı gol sayısı da en fazla 1 olur." demişti.

İKİ TAKIM TOPLAM 10 GOL YEDİ

Karşılaşmaların ardından Çakar'ın tahmini gerçekleşti. Galatasaray, Barcelona karşısında kalesinde 4 gol görürken rakip fileleri 1 kez havalandırdı. Fenerbahçe ise Aston Villa'ya 6-0 yenildi. Böylece iki temsilcimiz toplamda 10 gol yiyip yalnızca 1 gol atarken, Çakar'ın maçlardan önce yaptığı tahmin sonuçlarla örtüştü.