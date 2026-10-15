Herkes Ahmet Çakar'ın o sözlerini konuşuyor! Harfi harfine çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Herkes Ahmet Çakar'ın o sözlerini konuşuyor! Harfi harfine çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Barcelona'ya 4-1, Fenerbahçe'nin ise Aston Villa'ya 6-0 yenilmesinin ardından Ahmet Çakar'ın maçlar öncesinde yaptığı tahmin dikkat çekti. İki temsilcimizin toplamda en az 5 gol yiyeceğini ve en fazla 1 gol atacağını söyleyen Çakar'ın öngörüsü gerçekleşti.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe, aldıkları ağır yenilgilerle taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Galatasaray sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup olurken, Fenerbahçe İngiltere deplasmanında Aston Villa karşısında 6-0'lık yenilgi yaşadı. İki takımın toplam 10 gol yemesi ve yalnızca 1 gol atmasının ardından spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın maçlardan önce yaptığı açıklamalar yeniden dikkat çekti.

GÜNLER ÖNCESİNDEN TAHMİN ETMİŞ

Beyaz Futbol programında iki temsilcimizin Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını değerlendiren Ahmet Çakar, hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin mağlup olacağını öne sürmüştü.

Çakar, iki takımın rakiplerinden toplamda en az 5 gol yiyeceğini, atacakları toplam gol sayısının ise 1'i geçmeyeceğini iddia etmişti.

"EN AZ 5 GOL YERLER, ATACAKLARI 1'İ GEÇMEZ"

Tahminini program sırasında tahtaya da yazan Çakar, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Galatasaray ve Fenerbahçe kaybedecek. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin toplam yediği gol sayısı 5 ve üzerinde olacak. Yani Galatasaray 4 yer, Fenerbahçe 1 yer, 5 eder. Galatasaray 5 yer, Fenerbahçe 3 yer, 8 eder. En az 5 olacak, bunun 6, 7, 8, 9 olma ihtimali de var."

Çakar, iki takımın hücum performansıyla ilgili ise "Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakip ağlara atacağı gol sayısı da en fazla 1 olur." demişti.

İKİ TAKIM TOPLAM 10 GOL YEDİ

Karşılaşmaların ardından Çakar'ın tahmini gerçekleşti. Galatasaray, Barcelona karşısında kalesinde 4 gol görürken rakip fileleri 1 kez havalandırdı. Fenerbahçe ise Aston Villa'ya 6-0 yenildi. Böylece iki temsilcimiz toplamda 10 gol yiyip yalnızca 1 gol atarken, Çakar'ın maçlardan önce yaptığı tahmin sonuçlarla örtüştü.

GalatasarayAhmet ÇakarFenerbahçeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Murat AKTAS Murat AKTAS:
    Gs 2 gol attı. Ofsayt oyun 1 2 Yanıtla
  • kn9zjsbrqn kn9zjsbrqn:
    iddada neden hep kaybediyor ozaman ?? 0 0 Yanıtla
  • hüseyin Evecen hüseyin Evecen:
    Her maç öncesi atıyo,birinde tutması çok normal,bende atsam her maçtan önce biri tutar ne var bunda 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Fenerbahçe’de 6-0’lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
Dünyaca ünlü komedyenin tecavüz davası başladı: 5 bin kadınla yatmakla övünmüş Dünyaca ünlü komedyenin tecavüz davası başladı: 5 bin kadınla yatmakla övünmüş
Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı’nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı'nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı?
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor HGS’de ödeme sistemi değişti Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! HGS'de ödeme sistemi değişti
Arda Güler Roma’yı yaktı Gasperini’nin sözleri dünya futbolunu sallayacak Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
Dünyanın en yavaş penaltısını denedi Sonunda olanlar oldu Dünyanın en yavaş penaltısını denedi! Sonunda olanlar oldu
İstanbul’da selin bilançosu ağırlaşıyor Ölü sayısı 3’e yükseldi, 4 kişi kayıp İstanbul'da selin bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 3'e yükseldi, 4 kişi kayıp
Böylesi görülmedi Burası İstanbul’un en lüks semtlerinden biri Böylesi görülmedi! Burası İstanbul'un en lüks semtlerinden biri
15:26
Arda Güler Roma’yı yaktı Gasperini’nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
15:16
İstanbul Valiliği’nden yeni uyarı: Yarın kuvvetli yağış olacak
İstanbul Valiliği'nden yeni uyarı: Yarın kuvvetli yağış olacak
15:08
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
15:05
Üsküdar Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin zincirleme kazada yaralandı
Üsküdar Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin zincirleme kazada yaralandı
14:51
Görüntü Türkiye’den Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar
Görüntü Türkiye'den! Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar
14:46
Futbol dünyasını sarsan itiraf: İki tabancayla dolaşıyordum
Futbol dünyasını sarsan itiraf: İki tabancayla dolaşıyordum
14:40
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
14:36
Avrupa’da Türk gecesi İşte Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarının muhtemel 11’leri
Avrupa'da Türk gecesi! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarının muhtemel 11'leri
14:21
Uçağın adı da dikkat çekici İsrail Cumhurbaşkanı’nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı
Uçağın adı da dikkat çekici! İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı
13:41
İstanbul’da selin bilançosu ağırlaşıyor Ölü sayısı 3’e yükseldi, 4 kişi kayıp
İstanbul'da selin bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 3'e yükseldi, 4 kişi kayıp
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 15:48:19. #.0.2#
SON DAKİKA: Herkes Ahmet Çakar'ın o sözlerini konuşuyor! Harfi harfine çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei