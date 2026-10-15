İstanbul ve Kocaeli'nin ardından bir büyükşehirde daha okullar yarın tatil edildi - Son Dakika
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İstanbul ve Kocaeli'nin ardından bir büyükşehirde daha okullar yarın tatil edildi

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İstanbul ve Kocaeli\'nin ardından bir büyükşehirde daha okullar yarın tatil edildi
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İstanbul ve Kocaeli’nin ardından Sakarya’da da sağanak nedeniyle eğitime yarın da ara verildi. Sakarya Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün turuncu kodlu uyarısı üzerine il genelindeki resmi ve özel okullarda 16 Ekim Cuma günü eğitim yapılmayacağını duyurdu. Sakarya Üniversitesi ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi de derslere 1 gün ara verdi.

Sakarya’da günlerdir etkili olan sağanak nedeniyle okullar ikinci gün de tatil edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin açıklamasıyla bugün eğitime ara verilen ilde, Valilik yarın için de tatil kararı aldı.

TURUNCU KODLU UYARI SONRASI KARAR

Sakarya Valiliği’nin açıklamasına göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün turuncu kodlu uyarısı doğrultusunda il genelinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor. Valilik, yağışın günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkileyebileceğini belirterek, öğrencilerin ve eğitim personelinin güvenliği için resmi ve özel tüm okullarda eğitime 1 gün daha ara verildiğini açıkladı.

ÜNİVERSİTELER DE TATİL

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) de rektörlük kararlarıyla yarın derslere ara verdi.

KAMU PERSONELİNE İDARİ İZİN

Valilik kararıyla anaokulu veya ilkokula giden çocuğu olan kadın kamu personeli ile engelli, ağır hastalığı bulunan ve hamile personel yarın idari izinli sayılacak. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerdeki personelin durumu ise birim amirlerince değerlendirilecek.

İSTANBUL VE KOCAELİ’DE DE OKULLAR YARIN TATİL

İstanbul’da da eğitime yarın ara verilecek. İstanbul Valisi Davut Gül, okul binalarında temizlik, bakım ve güvenlik kontrolleri yapılabilmesi için tatilin cuma gününü de kapsadığını açıkladı. Kocaeli Valiliği de il genelindeki tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

SAPANCA’DA VİLLA DEREYE ÇÖKTÜ

Sakarya’da sağanak nedeniyle Sapanca’da Sarp, Keçi, İstanbul, Kurtköy ve Yanık dereleri taştı. Fevziye Mahallesi’nde dere kenarındaki iki katlı bir villa, debinin artmasıyla çökerek dereye düştü. Bazı köprü geçişlerinin de çöktüğü ilçede, ev ve siteleri su bastı.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ali Karakullukçuoğlu Ali Karakullukçuoğlu:
    Sakarya da yazamıyor musun 1 ilde diyorsunuz 1 0 Yanıtla
  • Okan O Okan O:
    yazsana o ili admin sinir etme adami 0 0 Yanıtla
  • Hakan Yilmaz Hakan Yilmaz:
    haber başlığı için isyan eden arkadaşlar;"clickbait" diye bir şey var, lütfen bir bakınız. 0 0 Yanıtla
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