Barcelona yenilgisi sonrası Okan Buruk düğmeye bastı! 4 isim değişiyor

Adsız Murat:

Ali Furkan çözüm;Okan Buruk gider dertler biter. Ha bize Süper lig yeter derseniz o zaman 20 senede kalabilir. Ama iş Avrupa'ya gelince Türk teknik direktörler çok yetersiz(yeni ve yenilikçi Arda Turan) hariç olabilir.