Barcelona yenilgisi sonrası Okan Buruk düğmeye bastı! 4 isim değişiyor - Son Dakika
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Barcelona yenilgisi sonrası Okan Buruk düğmeye bastı! 4 isim değişiyor

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Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya mağlup olan Galatasaray, Süper Lig'de Gençlerbirliği deplasmanına hazırlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk, başkentte oynanacak karşılaşma öncesinde ilk 11'de biri zorunlu olmak üzere dört değişiklik yapmayı planlıyor. Sarı-kırmızılılarda bazı yıldız isimlerin kulübeye çekilmesi bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısında alınan yenilginin ardından rotasını Süper Lig'e çeviren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Gençlerbirliği maçı öncesinde kadroyu yeniden şekillendiriyor. Deneyimli çalıştırıcının savunma, orta saha ve hücum hattında değişikliklere gitmesi bekleniyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ ASIL MEVKİSİNE DÖNÜYOR

Barcelona karşısında sağ bekte görev yapan Barış Alper Yılmaz'ın Gençlerbirliği deplasmanında sol kanatta forma giymesi planlanıyor. Sağ bekte Roland Sallai'nin görev alması beklenirken stoper ikilisini Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı oluşturacak. Sol bekte Eren Elmalı, kalede ise Uğurcan Çakır'ın görevine devam etmesi öngörülüyor.

TORREIRA'NIN YERİNE LEMINA

Kırmızı kart cezaları devam eden Lucas Torreira ve Ugochukwu, Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek. Torreira'nın yokluğunda Mario Lemina'nın ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Orta sahada Lemina'ya Gabriel Sara eşlik ederken Batrakov'un hücum arkasında görev alması planlanıyor.

YILDIZ İSİMLER KULÜBEYE ÇEKİLİYOR

Okan Buruk'un Barcelona maçında forma giyen Yunus Akgün ve Rafael Leao'yu yedek kulübesine çekmeyi düşündüğü öğrenildi. Hücum hattında Leroy Sane'ye şans verilmesi, ileri uçta ise Victor Osimhen'in görev yapması bekleniyor. Öte yandan cezasını tamamlayan Okan Buruk, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla birlikte yeniden takımının başında sahaya çıkacak. Gençlerbirliği-Galatasaray mücadelesi, 17 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

Gençlerbirliği'nden Okan Buruk'un ilk 11'i için iddialı öngörüGençlerbirliği'nden Okan Buruk'un ilk 11'i için iddialı öngörü
GençlerbirliğiGalatasarayOkan BurukSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yunus Emre Yunus Emre:
    Ruhsuz artisler. Milliside oyle kulupcusude. Gelen, gelen bir kac tane atip gidiyor. Superligde istersen arka arkaya 50 defa sampiyon olun. Avrupada fis averaj takimisiniz digerleriyle beraber. 3 1 Yanıtla
    Ali Furkan Demir Ali Furkan Demir:
    Yunus Emre tespitten kolay ne var? Sen çözüm konuş 1 1
  • Adsız Murat Adsız Murat:
    Ali Furkan çözüm;Okan Buruk gider dertler biter. Ha bize Süper lig yeter derseniz o zaman 20 senede kalabilir. Ama iş Avrupa'ya gelince Türk teknik direktörler çok yetersiz(yeni ve yenilikçi Arda Turan) hariç olabilir. 1 0 Yanıtla
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