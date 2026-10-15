Ünlü futbolcu Antony'nin evine hırsız girdi: Soyuldum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ünlü futbolcu Antony'nin evine hırsız girdi: Soyuldum

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ünlü futbolcu Antony\'nin evine hırsız girdi: Soyuldum
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Betis'in Brezilyalı futbolcusu Antony'nin evi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile oynanan karşılaşma sırasında soyuldu. Porto'yu 3-2 mağlup eden Real Betis'te forma giyen yıldız oyuncu, yaşadığı olayın ardından yaptığı açıklamada evinin soyulduğunu ancak ailesinin güvenliği ve huzurunun her şeyden daha önemli olduğunu vurguladı.

Real Betis’in Brezilyalı yıldızı Antony, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Porto ile karşı karşıya geldikleri mücadele sırasında büyük bir şok yaşadı. Yıldız futbolcu, sahadaki yerini aldığı esnada evine hırsız girdiğini açıkladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI SIRASINDA SOYULDU

Real Betis’in Porto’yu 3-2 mağlup ettiği nefes kesen Şampiyonlar Ligi karşılaşması esnasında, Brezilyalı oyuncunun evi hedef alındı. Maçın ardından durumdan haberdar olan Antony, soygun haberini doğrulayarak sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

MADDİ ZARARI VAR

Maddi zarara uğradığını belirten Brezilyalı kanat oyuncusu, maddi zararının önemli olmadığını, ailesinin güvenliği ve huzurunun her şeyden daha önemli olduğunu ifade etti.

İşte Antony'nin o açıklaması:

''Bugün burada çok üzücü ve öfke verici bir durumu paylaşmak için bulunuyorum. Harika geçmesi beklenen bir gece, öfke ve hayal kırıklığına dönüştü.

Evim soyuldu.

Evinize girildiğinde neler hissettiğinizi anlatmak zor. Bu kadar emek, çalışma ve özveriyle elde ettiğimiz her şeyin, her bir şeyi kazanmak için vermek zorunda kaldığımız mücadelelerden haberi bile olmayan biri tarafından alınıp götürüldüğünü bilmek çok zor.

Ancak en çok acı veren ve öfkelendiren şey yalnızca maddi kayıp değil. Kendimizi en güvende hissetmemiz gereken yerde yaşadığımız güvensizlik duygusu. Aileme bakmak ve böyle bir olayın geride bıraktığı korkuyu ve güvensizliği en çok sevdiğim insanların gözlerinde görmek.

Bütün bunların karşısında benim için bir şey daha da netleşti: Dünyada hiçbir maddi varlık, ailemin hayatından, huzurundan ve mutluluğundan daha değerli değildir.

Kaybettiğimiz her şeyi yeniden kazanabiliriz. Çalışmaya devam edeceğiz, hayallerimiz hâlâ canlı ve ilerleme isteğimiz hiç azalmadı.

Gerçekten önemli olan, ailemin gözlerinin içine bakabilmek ve bu zor anı aşmak için hâlâ birlikte, birlik içinde ve güçlü olduğumuzu bilmektir.

Öfke ve güvensizlik duygusu devam ediyor. Ancak en büyük zenginliğimizin hiçbir zaman evimizin içindeki maddi eşyalar değil, orayı gerçek bir yuva hâline getiren insanlar olduğu gerçeği de değişmiyor.

Çünkü sonuçta benim en büyük başarım hiçbir zaman satın alabildiğim şeyler değil, yanımda olan ailem oldu.

Ve onlar için gerekirse her şeye sıfırdan başlar, her şeyi kaç kez gerekiyorsa o kadar yeniden inşa ederim.''

UEFA Şampiyonlar LigiReal BetisFutbolPortoSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Arda Güler Roma’yı yaktı Gasperini’nin sözleri dünya futbolunu sallayacak Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
Böylesi görülmedi Burası İstanbul’un en lüks semtlerinden biri Böylesi görülmedi! Burası İstanbul'un en lüks semtlerinden biri
Kılıçdaroğlu’nu tanık olarak istedi İmamoğlu Silivri’de iddianameye yüklendi Kılıçdaroğlu'nu tanık olarak istedi! İmamoğlu Silivri'de iddianameye yüklendi
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
Türk plakalı tırdan servet çıktı Bulgaristan hemen el koydu Türk plakalı tırdan servet çıktı! Bulgaristan hemen el koydu
Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor: Selde aşk başkadır Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor: Selde aşk başkadır
6-0’lık hezimetten sonra herkes İsmail Kartal’ın montunu konuşuyor 6-0'lık hezimetten sonra herkes İsmail Kartal'ın montunu konuşuyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
Herkes Ahmet Çakar’ın o sözlerini konuşuyor Harfi harfine çıktı Herkes Ahmet Çakar'ın o sözlerini konuşuyor! Harfi harfine çıktı
18:34
İstanbul’daki selde can kaybı 4’e yükseldi
İstanbul'daki selde can kaybı 4'e yükseldi
18:23
Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı, dördüncü kez karşı karşıya
Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı, dördüncü kez karşı karşıya
18:23
CHP, Mehmet Ali Yüksel’i İstanbul İl Başkanı olarak atadı
CHP, Mehmet Ali Yüksel'i İstanbul İl Başkanı olarak atadı
18:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ders niteliğinde sözler: Kılık kıyafeti sebebiyle...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ders niteliğinde sözler: Kılık kıyafeti sebebiyle...
17:21
İstanbul Valisi Davut Gül sel felaketine ilişkin son durumu paylaştı: 3 kişi öldü, 5 kayıp var
İstanbul Valisi Davut Gül sel felaketine ilişkin son durumu paylaştı: 3 kişi öldü, 5 kayıp var
16:59
Benzine dev indirim geliyor Psikolojik eşik kırılacak
Benzine dev indirim geliyor! Psikolojik eşik kırılacak
16:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı
16:12
Doktorun çabaları yetmedi İşte Dündar Ziya Gültekin’in hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk görüntüler
Doktorun çabaları yetmedi! İşte Dündar Ziya Gültekin'in hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk görüntüler
15:52
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
15:08
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
14:40
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 19:09:43. #7.13#
SON DAKİKA: Ünlü futbolcu Antony'nin evine hırsız girdi: Soyuldum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei