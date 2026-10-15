Tüm Türkiye onu konuşmuştu! Barcelonalı kadın taraftardan Galatasaraylıları çılgına çevirecek sözler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tüm Türkiye onu konuşmuştu! Barcelonalı kadın taraftardan Galatasaraylıları çılgına çevirecek sözler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tüm Türkiye onu konuşmuştu! Barcelonalı kadın taraftardan Galatasaraylıları çılgına çevirecek sözler
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçına Fenerbahçe ve Barcelona formalarının karışımını giyerek gelen İspanyol taraftar, neden böyle bir forma giydiğini açıkladı. ''Fenerbahçe taraftarıyım'' diyen kadın taraftar, ''Galatasaray'ı pek sevmiyorum. Galatasaray taraftarı çok toksik. Dünyanın en iyi taraftarları olduklarını düşünüyorlar ama en iyisi Fenerbahçe taraftarıdır'' dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Galatasaray karşılaşmasına yarı Fenerbahçe, yarı Barcelona tasarımlı özel bir birleştirme formayla gelen İspanyol taraftar, tribünlerde tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Sıra dışı tercihiyle gündem olan kadın taraftar, bu formayı tercih etme nedenini Fanatik'e konuşarak açıkladı. 

''GALATASARAY TARAFTARI ÇOK TOKSİK''

Hem Barcelona hem de Fenerbahçe sevdalısı olduğunu vurgulayan İspanyol taraftar, ''Barcelona ve Fenerbahçe taraftarıyım. Bu yüzden formaları birbirine karıştırmayı düşündüm. Galatasaray'ı pek sevmiyorum. Galatasaray taraftarı çok toksik. Dünyanın en iyi taraftarları olduklarını düşünüyorlar ama en iyisi Fenerbahçe taraftarıdır.'' dedi. 

''FUTBOLCULARINI DA SEVMİYORUM''

Sarı-kırmızılı kulübe ve futbolcularına yönelik eleştirilerini sürdüren taraftar, "Sadece taraftarlarını değil, Galatasaray'ın futbolcularını da sevmiyorum.'' şeklinde konuştu. 

UEFA Şampiyonlar LigiGalatasarayFenerbahçeBarcelonaTürkiyeSözlerFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Y. Selim Y. Selim:
    offf be şu elin kadını bile anlamış ama bizim gevşek gsliler hala offf konuşmayacağım kadın lafı koymuş 4 4 Yanıtla
  • Ahmed Yıldız Ahmed Yıldız:
    helal 1 1 Yanıtla
  • Murat Ustabasi Murat Ustabasi:
    YEMINLE KADIN COZMUS DISARIDAN COK HAKLI ELLERI OPULESI 0 0 Yanıtla
  • yunus deniz yunus deniz:
    gerçektende gs liler fb lilerden biraz kötü bir kişiliğe sahip.. vahşi hayvan sevgisi - tatlı hayvan sevgisi farkıylan.aslan genelde kendini beğenmiş tiplerin seçimi olur.bunlarda biraz itici bir kişiliğe sahip. bazı kişiler ailesi nedeni ile aynı takımı tutuyor ama saf bir bağımsız karar ile aslanı tutmak isteyenler gerçekten biraz daha sıkıntılı. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler Roma’yı yaktı Gasperini’nin sözleri dünya futbolunu sallayacak Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
Türk plakalı tırdan servet çıktı Bulgaristan hemen el koydu Türk plakalı tırdan servet çıktı! Bulgaristan hemen el koydu
Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor: Selde aşk başkadır Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor: Selde aşk başkadır
Görüntü Türkiye’den Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar Görüntü Türkiye'den! Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
18:54
Yalova’da eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı
Yalova'da eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı
18:41
Canlı anlatım: Maç resmen golle başladı
Canlı anlatım: Maç resmen golle başladı
18:36
Ünlü futbolcu Antony’nin evine hırsız girdi: Soyuldum
Ünlü futbolcu Antony'nin evine hırsız girdi: Soyuldum
18:34
İstanbul’daki selde can kaybı 4’e yükseldi
İstanbul'daki selde can kaybı 4'e yükseldi
18:23
Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı, dördüncü kez karşı karşıya
Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı, dördüncü kez karşı karşıya
18:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ders niteliğinde sözler: Kılık kıyafeti sebebiyle...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ders niteliğinde sözler: Kılık kıyafeti sebebiyle...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 20:18:38. #7.12#
SON DAKİKA: Tüm Türkiye onu konuşmuştu! Barcelonalı kadın taraftardan Galatasaraylıları çılgına çevirecek sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei