Yalova'da eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı - Son Dakika
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Yalova'da eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı

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Yalova Valiliği, yarın aşırı yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle tüm resmi ve özel okullarda eğitime verilen aranın 1 gün daha uzatıldığını açıkladı. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da da okullar yarın kapalı olacak.

Yalova Valiliği, yarın beklenen aşırı yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik verilere göre kentteki yağışların etkisinin azalarak da olsa yarın devam edeceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Yalova'da eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı

Açıklamada, bu nedenle il genelindeki resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime yarın ara verildiği kaydedildi.

Yalova'da eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı

Öte yandan kamuda görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreşe veya anaokuluna devam eden kadın personelin idari izinli sayılacağı bildirildi.

SAKARYA

Sakarya’da günlerdir etkili olan sağanak nedeniyle okullar ikinci gün de tatil edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin açıklamasıyla bugün eğitime ara verilen ilde, Valilik yarın için de tatil kararı aldı.

Yalova'da eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı

TURUNCU KODLU UYARI SONRASI KARAR

Sakarya Valiliği’nin açıklamasına göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün turuncu kodlu uyarısı doğrultusunda il genelinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor. Valilik, yağışın günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkileyebileceğini belirterek, öğrencilerin ve eğitim personelinin güvenliği için resmi ve özel tüm okullarda eğitime 1 gün daha ara verildiğini açıkladı.

Yalova'da eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı

ÜNİVERSİTELER DE TATİL

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) de rektörlük kararlarıyla yarın derslere ara verdi.

Yalova'da eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı

KAMU PERSONELİNE İDARİ İZİN

Valilik kararıyla anaokulu veya ilkokula giden çocuğu olan kadın kamu personeli ile engelli, ağır hastalığı bulunan ve hamile personel yarın idari izinli sayılacak. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerdeki personelin durumu ise birim amirlerince değerlendirilecek.

Yalova'da eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı

İSTANBUL VE KOCAELİ’DE DE OKULLAR YARIN TATİL

İstanbul’da da eğitime yarın ara verilecek. İstanbul Valisi Davut Gül, okul binalarında temizlik, bakım ve güvenlik kontrolleri yapılabilmesi için tatilin cuma gününü de kapsadığını açıkladı. Kocaeli Valiliği de il genelindeki tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

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Kaynak: AA
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    Yorumlar (3)

  • aykut koçak aykut koçak:
    yağmur yağmur diye ağlayıp allaha isyan ediyodunuz alın size yağmur 0 0 Yanıtla
  • ayferbora39 ayferbora39:
    can güvenliği herşeyden önemli Rabbim felaket yaşatmasın 0 0 Yanıtla
  • Y. Selim Y. Selim:
    noluyor bu ülkede 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yalova'da eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı - Son Dakika
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