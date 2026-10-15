Tarihi Sadabad Camisi’ni su bastı! Kağıthane Belediye Başkanı Öztekin son durumu anlattı

İstanbul’da etkili olan sağanaktan en çok etkilenen ilçelerden biri olan Kağıthane’de çalışmalar sürüyor. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Haberler.com muhabiri Gizem Deniz Özkan’a belediyenin AFAD Koordinasyon Merkezi’nde son durumu anlattı.

“SON YILLARIN EN YOĞUN YAĞIŞINI YAŞADIK”

Kağıthane’nin İstanbul’un merkezi aksında, Boğaz hattının hemen yanında yer aldığını belirten Öztekin, ilçenin Ayazağa ve Sarıyer’den gelen derelerin Haliç’e döküldüğü bir havzada bulunduğunu söyledi. Öztekin, “Son yılların en yoğun yağışını yaşadık. Valimizin bu konudaki bilgisine göre 84 yılın en yoğun yağışı. Dün gece çok yoğun bir şekilde şiddeti arttı” dedi.

“2 MİLYON TONDAN FAZLA SU”

Yalnızca Kağıthane’de metrekareye 150 kilogramdan fazla yağış düştüğünü belirten Öztekin, bunun toplamda 2 milyon tondan fazla suya karşılık geldiğini ifade etti. Tepelerdeki konut bölgelerinde sorun yaşanmadığını kaydeden Öztekin, gece boyunca hem AFAD yönetim merkezinde hem de sahada çalıştıklarını söyledi.

DERE KENARINDAKİ YOLLARDA ÖNLEM

Sorunların dere kenarında yaşandığını belirten Öztekin, Cendere Caddesi ve Kemerburgaz Caddesi üzerinden gelen yoğun trafik nedeniyle hızlı önlem aldıklarını anlattı. Öztekin, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Dere bandındaki su seviyesinin yukarı çıkmasıyla beraber hızlı bir şekilde trafik sirkülasyonu ve yayalarımızın güvenli geçmesi için belli kapamalar oluşturduk. Araçlarımızı farklı yollara yönlendirdik ve dere bandındaki olası bir afetin önüne geçmiş olduk. Su seviyesi Kağıthane Deresi’nde sınır seviyesine kadar gelmişti. Bazı bölgelerde yer yer taşkınlar meydana geldi ama bu taşkınları herhangi bir sıkıntı yaşamadan çözdük.”

242 İHBAR ALINDI

İlçede can kaybı yaşanmadığını belirten Öztekin, belediyeye toplam 242 ihbar ulaştığını açıkladı. İhbarların büyük bölümünün su basan evler ile yol seviyesinin altında kalan dükkan ve iş yerleriyle ilgili olduğunu söyleyen Öztekin, suların tahliyesinin sürdüğünü kaydetti. Öztekin, 50'den fazla ekipte 500'den fazla personelin, 100'den fazla iş makinesiyle sahada çalıştığını ifade etti.

TARİHİ SADABAD CAMİSİ’NDE SU 1,5 METREYE ÇIKTI

Sağanaktan etkilenen tarihi Sadabad Camisi’ne ilişkin soruyu da yanıtlayan Öztekin, caminin 1862'de Sultan Abdülaziz döneminde Kağıthane Deresi’nin kenarına inşa edildiğini hatırlattı. Caminin kotunun dere kotundan daha aşağıda olduğunu belirten Öztekin, derenin yükselmesi halinde camiye su girebildiğini söyledi.

Geçmiş yıllarda taşkına karşı önlemler alındığını belirten Öztekin, “Dün gece yaşanan yağışla su derenin biraz üzerine çıktı. Toprak da suya doyduğu için suyu çekemedi ve camide su seviyesi yaklaşık 1-1,5 metreye yükseldi” dedi. Suyun tahliye edildiğini ve camide temizlik çalışmalarının sürdüğünü belirten Öztekin, “Herhangi bir can kaybı olmaması bizim için çok kıymetli” ifadelerini kullandı.