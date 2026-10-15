Stadı yıkılan Vanspor, maçlarını oynamak istediği 2 şehri açıkladı - Son Dakika
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Stadı yıkılan Vanspor, maçlarını oynamak istediği 2 şehri açıkladı

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Stadı yıkılan Vanspor, maçlarını oynamak istediği 2 şehri açıkladı
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TFF 1. Lig temsilcisi Vanspor, stadının yıkılması nedeniyle maçlarını Akhisar'da oynuyordu. Vanspor'da Başkan Özgür İreç İlhan, iç saha mücadelelerini Diyarbakır ve Batman'da oynamak istediklerini açıkladı.

Geçmiş yıllarda Süper Lig'de de mücadele eden TFF 1. Lig temsilcisi Vanspor’da yaşanan stat problemi sıcaklığını korurken, kulüp yönetimi taraftarlardan gelen yoğun çağrılar üzerine iç saha maçları için yeni bir yol haritası belirledi. İç saha müsabakalarını Akhisar'da oynamak zorunda kalan kırmızı-siyahlı ekipte gözler yeniden Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine çevrildi.

AKHİSAR ÇÖZÜMÜ BEKLENTİYİ KARŞILAMADI

Stadının yıkılması sebebiyle maçlarını Manisa'nın ilçesi Akhisar’da oynamak zorunda kalan Vanspor'da bu durum taraftar desteğinden uzak kalınmasına yol açtı. Tribün gücünü ve atmosferini yeniden arkasına almak isteyen yönetim, maça olan erişimi kolaylaştırmak adına bölge illerindeki stadyumları gündemine aldı.

HEDEF: DİYARBAKIR VE BATMAN

Vanspor Başkanı Özgür İreç İlhan, konuya dair yaptığı değerlendirmede, göreve geldiklerinde Akhisar Stadı anlaşmasının hali hazırda yapılmış olduğunu hatırlattı. Taraftarların taleplerine kayıtsız kalamayacaklarını vurgulayan İlhan, "Kırmızı-siyahlı renklere gönül veren taraftarlarımızın çok ciddi bir talebi var. Maçlarımızı kendi bölgemizde oynamak adına adımlar atıyor, yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Gerekli altyapı ve hazırlıkları tamamladıktan sonra resmi başvurularımızı ileteceğiz. Planımız, iç sahadaki bazı karşılaşmalarımızı Diyarbakır’da, bazılarını ise Batman’da oynamak yönünde." sözlerini sarf etti. 

TFF'YE RESMİ BAŞVURU YAPILACAK

İç saha maçlarının Diyarbakır ve Batman’a taşınmasının takıma güçlü bir taraftar itici gücü sağlayacağını düşünen Vanspor yönetimi, prosedürlerin tamamlanmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kapısını çalacak. Başvurunun onaylanması halinde Vanspor, ligin kalan bölümündeki bazı iç saha mücadelelerini bu iki kentte oynayacak.

Türkiye Futbol FederasyonuDiyarbakırAkhisarBatmanFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Stadı yıkılan Vanspor, maçlarını oynamak istediği 2 şehri açıkladı - Son Dakika
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