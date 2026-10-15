Öğretmen gibi öğretmen! Selde mahsur kalan öğrencileri sırtında taşıdı - Son Dakika
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Öğretmen gibi öğretmen! Selde mahsur kalan öğrencileri sırtında taşıdı

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İstanbul Ayazağa’da şiddetli sağanak nedeniyle su basan spor okulunda mahsur kalan öğrencileri öğretmenleri sırtlarında taşıyarak sel sularından kurtardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli sağanak, Ayazağa’da hayatı felç etti. Yolların göle döndüğü, araçların sular altında kaldığı ilçede su basan Ayazağa Spor Okulu'nda mahsur kalan öğrencileri öğretmenleri sırtlarında taşıyarak tahliye etti.

ANTRENMAN SIRASINDA SULAR YÜKSELDİ

Ayazağa'da çok sayıda ev ve iş yerinin sular altında kalmasına neden olan sağanak yağış sırasında, spor okulunda antrenman yapan öğrenciler binada mahsur kaldı. Suların hızla yükselmesi üzerine öğretmenler anında müdahalede bulunarak tahliye çalışması başlattı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Bir öğretmenin, öğrencilerini tek tek sırtına alarak sel sularının içinden güvenli bölgeye çıkardığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Fedakar öğretmenin çabası sayesinde öğrenciler yara almadan kurtarıldı.

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Kaynak: DHA
İstanbulAyazağaGüncelSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Öğretmen gibi öğretmen! Selde mahsur kalan öğrencileri sırtında taşıdı - Son Dakika
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