Benzine dev indirim geliyor! Psikolojik eşik kırılacak - Son Dakika
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Benzine dev indirim geliyor! Psikolojik eşik kırılacak

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Brent petrolün düşüşüne paralel olarak benzin fiyatlarında düşüş yaşanması bekleniyor. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, cuma gecesinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 5,65 lira indirim öngörülüyor. Bu indirim ardından benzin fiyatları 80 liranın altına düşecek.

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş ve Akdeniz ürün piyasasındaki gerilemenin etkisiyle benzin fiyatlarında hissedilir bir geri çekilme yaşanacak. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kurşunsuz benzinin litre fiyatında 5 lira 65 kuruşluk indirim olacağı öngörülüyor.

CUMARTESİ POMPAYA YANSIYACAK

Sürücülerin merakla beklediği 5,65 TL'lik indirim, 16 Ekim Cuma gününü 17 Ekim Cumartesi gününe bağlayan gece yarısı (00.01 itibarıyla) pompa fiyatlarına yansıtılacak.

80 LİRANIN ALTINA DÜŞECEK

Bu indirimin ardından benzin fiyatları 80 liranın altına düşecek. Beklenen indirimle birlikte benzinin litre fiyatının İstanbul'da 78,15 TL'ye, Ankara'da 79,15 TL'ye ve İzmir'de 79,45 TL'ye düşmesi öngörülüyor.

Motorin (mazot) ve LPG (otogaz) grubunda ise aynı tarih itibarıyla henüz kesinleşmiş yeni bir fiyat değişimi bulunmuyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 83.80 TL

Motorin: 96.60 TL

LPG: 41.20 TL

ANKARA

Benzin: 84.80 TL

Motorin: 97.70 TL

LPG: 41.29 TL

İZMİR

Benzin: 85.10 TL

Motorin 98.00 TL

LPG: 41.20 TL

EkonomiSon Dakika

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