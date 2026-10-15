Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor: Selde aşk başkadır - Son Dakika
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Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor: Selde aşk başkadır

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İstanbul'da şiddetli sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kalırken, Boğaz kıyısında kaydedilen görüntüler dikkat çekti. Kent genelinde vatandaşlar yağmurdan korunmaya çalışırken bir çift, sağanağa aldırış etmeden Boğaz kenarında yürüyüş yaptı. Yağmur altındaki romantik anları kameraya yansıyan çiftin görüntüsü, "Selde aşk başkadır" dedirtti.

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış, kentin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle dönerken araçlar yollarda mahsur kaldı, vatandaşlar yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığındı.

Kent genelinde sağanağın etkileri sürerken Boğaz kıyısında kaydedilen görüntüler ise farklı bir manzarayı ortaya koydu.

"SELDE AŞK BAŞKADIR"

Şiddetli yağışa aldırış etmeyen bir çift, Boğaz kenarında yürüyüş yapmayı sürdürdü. Yağmur altında yan yana yürüyen çiftin o anları kameraya yansıdı.

İstanbul'un birçok noktasından sel görüntüleri gelirken çiftin yağmur altındaki yürüyüşü, "Selde aşk başkadır" dedirten anlara sahne oldu.

Sağanak YağmurİstanbulGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • pusatalfa pusatalfa:
    Ah İstanbul İstanbul olalı , hiç görmedi böylesini 0 0 Yanıtla
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