Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor: Selde aşk başkadır

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış, kentin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle dönerken araçlar yollarda mahsur kaldı, vatandaşlar yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığındı.

Kent genelinde sağanağın etkileri sürerken Boğaz kıyısında kaydedilen görüntüler ise farklı bir manzarayı ortaya koydu.

"SELDE AŞK BAŞKADIR"

Şiddetli yağışa aldırış etmeyen bir çift, Boğaz kenarında yürüyüş yapmayı sürdürdü. Yağmur altında yan yana yürüyen çiftin o anları kameraya yansıdı.

İstanbul'un birçok noktasından sel görüntüleri gelirken çiftin yağmur altındaki yürüyüşü, "Selde aşk başkadır" dedirten anlara sahne oldu.