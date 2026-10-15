İBB Başkan Vekili Aslan, İstanbul\'un son 80-85 yılın en büyük yağışını aldığını söyledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, yağış nedeniyle selden etkilenen bölgelerde incelemelerde??????? bulundu.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Aslan, kentte selden etkilenen yerlerde esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Aslan, yaptığı açıklamada, İstanbul için geçmiş olsun dileklerini iletti ve bir daha böyle bir afetin yaşanmaması temennisinde bulundu.

Yaklaşık 100 yıldır İstanbul'un böyle bir yağış almadığını aktaran Aslan, 1941'de tutulmaya başlanan meteorolojik verilere göre kentin, son 80-85 yılın en büyük yağışını aldığını vurguladı.

Hiç siyaset yapılmadan bu afet sürecinin atlatılmasının kendisini mutlu ettiğini belirten Aslan, şöyle devam etti:

"Çünkü afetler toplumun ortak buluştuğu paydalardır. Tüm kardeşlerimin İstanbul için bir arada olmasından dolayı herkese teşekkür ediyorum. Ama bir şeyi de hatırlatmak zorundayım. Büyük bir afetti, herkes gördü, İstanbul gördü, tüm Türkiye gördü, televizyonlarda gösterildi ama Beşiktaş Meydanı'nı su basmadı, Üsküdar Meydanı'nı su basmadı. İşte biz geçmişten tecrübe alıp kendisini geliştiren bir belediyecilik anlayışıyla gidiyoruz. İnşallah bugün yaşadıklarımızla, dün yaşadıklarımızla bir sonraki süreçte olası bir yağmur baskınında, büyük bir yağmur yağışında alacağımız tedbirlerle buralarda da böyle bir hasarla bir daha karşılaşmayacağız diyor, teşekkür ediyorum."