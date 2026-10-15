İstanbul'da cuma günü yağış yeniden başlıyor - Son Dakika
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İstanbul'da cuma günü yağış yeniden başlıyor

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Meteoroloji Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Yağan, cuma ilk saatlerden itibaren güneyli rüzgarla İstanbul'da yağışın yeniden başlayacağını, özellikle Avrupa Yakası'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olacağını ve sarı kodlu uyarının cumartesi 23.59'a kadar süreceğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Yağan, "Cuma günü ilk saatlerden itibaren güney kesimlerinden itibaren güneyli rüzgar alarak İstanbul'da tekrar yağışın başlayacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Yağan, AA muhabirine, İstanbul'da meydana gelen şiddetli yağışlara ve ilerleyen günlerdeki hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) olarak, yaptıkları analizlerde, Türkiye'nin bu ayın ilk haftasından itibaren yağışlı sistemin etkisi altına gireceğine yönelik tahminde bulunduklarını aktaran Yağan, İstanbul ve çevresinin bu yağışlı sistemin etkilerine açık hale geldiğini söyledi.

Yağan, dün İstanbul'u etkileyen yağışlı sistemin, Balkanlar üzerinden gelen soğuk karakterli bir yağışlı sistem olduğunu belirterek, "Biz bu yağışları günlük olarak her gün sabah 09.00 ile sonraki gün sabah 09.00 arasında gerçekleşen ölçtüğümüz yağışlara göre tespit ediyoruz ve bunu günlük yağış bilgisi olarak vatandaşlarımızla da MGM'nin web sitesi üzerinden ve MGM'nin uygulaması üzerinden paylaşıyoruz." diye konuştu.

"Uyarımız devam ediyor İstanbul'da"

İstanbul'la ilgili 7 Ekim'den itibaren gök gürültülü sağanak yağış tahmininde bulunduklarını hatırlatan Yağan, "Bütün günlük tahminlerimizde, haftalık hava tahmin raporlarımızda ve saatlik hava tahmin raporlarımızda bunu vatandaşlarımızla paylaştık. Yaptığımız meteorolojik değerlendirmeler sonucunda, salı öğleden sonra bir meteorolojik erken uyarı yayınlamaya karar verdik. Bu, iki günlük bir uyarıydı. Şu an hala uyarımız devam ediyor İstanbul'da gece yarısına kadar. İki günde yağışların zamana yayılacağını tahmin ettik ve bir sarı kodlu uyarı yayınladık." ifadelerini kullandı.

Yağan, İstanbul'un özellikle Avrupa Yakası, Avrupa Yakası'nın kuzey kesimleri ve Anadolu Yakası'nın kuzey kesimlerinin bu yağışlı sistemin etkisinde daha fazla kaldığına işaret ederek dün Beykoz'da 186,3 kilogramla en kuvvetli yağışın görüldüğü bilgisini verdi.

İstanbul'da toprağın yağışa doyduğunu belirten Yağan, şunları kaydetti:

"Meteorolojik erken uyarımızda zaten bu sel ve su baskınını belirtmiştik. Onunla uyumlu olarak bazı bölgeler daha fazla olmak üzere çukur alanlar, dere yatakları ve su toplanmaya müsait alanlarda su birikintileri var. Dolayısıyla bu risk alınmaz. Toprak doymuş şekilde. Halihazırda İstanbul'da yağışlar kesilmiş durumda. Anadolu yakasında böyle çok hafif şiddetli yağışlarımızı görebiliriz. Bu yağışlar gece yarısına kadar bu şekilde devam edecek. Cuma günü ilk saatlerden itibaren güney kesimlerinden itibaren güneyli rüzgar alarak İstanbul'da tekrar yağışın başlayacağını tahmin ediyoruz. Şehrin özellikle Avrupa yakasının kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz. Bununla ilgili de bir meteorolojik uyarı yayımladık."

Yağan, İstanbul'da "sarı" kodlu uyarının "turuncu" kodlu uyarıya dönmesine yönelik bir değerlendirmelerinin bulunmadığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Şu anda yine zamana yayılan, zaman içerisinde etkisini gösterecek bir sarı kodlu uyarıdan bahsediyoruz. Bugün yayımladığımız uyarı, yarın sabah 09.00'da başlıyor, cumartesi 23.59'a kadar devam ediyor. Cuma günü biraz şehrin özellikle Avrupa yakasının kuzey kesimlerinin bu güneyli rüzgarlar etkisiyle kuzey kesimlerinde biraz daha kuvvetli yağışları göreceğiz. Arnavutköy gibi Beykoz gibi şehrin kuzey ilçelerinin etkileneceğini tahmin ediyoruz. Bu etki Kırklareli ve Tekirdağ kıyılarına kadar da devam ediyor. Cuma gününden sonra cumartesi ilk saatlerden itibaren yağışlar yine kuvvetleniyor. Vatandaşlarımızın bu önümüzdeki 3 günlük zaman zarfında cumartesiye biraz daha dikkatli olmasını öneriyoruz."

Vatandaşlara bilgi kirliliğine karşı uyarılarda bulunan Yağan, MGM'nin web sitesi, Meteoroloji'nin Sesi Radyosu ve MGM'nin mobil uygulaması üzerinden hava tahmin bilgilerine erişilebileceğini söyledi.

Kaynak: AA
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