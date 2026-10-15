CHP, Mehmet Ali Yüksel\'i İstanbul İl Başkanı olarak atadı

CHP İstanbul İl Başkanlığında yeni dönem başladı. Parti yönetimi, Gürsel Tekin'in geçici görevinin sona ermesinin ardından Mehmet Ali Yüksel'i İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirdi. Kararı CHP Sözcüsü Müslim Sarı duyurdu.

CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞINA MEHMET ALİ YÜKSEL GETİRİLDİ

CHP'de İstanbul İl Başkanlığına ilişkin önemli bir karar alındı. Partinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Mehmet Ali Yüksel'i İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirdi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, MYK tarafından daha önce alınan kararın bugün ilgili tarafa tebliğ edildiğini açıkladı. Böylece CHP İstanbul İl Başkanlığında Mehmet Ali Yüksel dönemi başladı.

GÜRSEL TEKİN'İN GÖREVİ MAHKEME KARARIYLA SONA ERMİŞTİ

CHP İstanbul İl Başkanlığında yaşanan süreç, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen il kongresinin ardından başladı. Kongrede Özgür Çelik ve yönetimi seçilirken, seçimde usulsüzlük yapıldığı iddiaları yargıya taşındı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül 2025 tarihinde Özgür Çelik ve yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırdı. Mahkeme, il başkanlığının yönetimi için Gürsel Tekin başkanlığında beş kişilik geçici bir heyet görevlendirdi. Tekin, 8 Eylül 2025 tarihinde CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına giderek geçici görevini üstlendi.

MAHKEME 17 EYLÜL'DE TEDBİR KARARLARINI KALDIRDI

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin dava devam ederken, yargı sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 17 Eylül 2026 tarihinde daha önce uygulanan tedbir kararlarını kaldırdı. Bu kararla birlikte Gürsel Tekin'in başkanlığını yürüttüğü geçici heyetin görevi sona erdi.

CHP MYK'DAN YENİ İL BAŞKANI KARARI

Mahkemenin tedbir kararlarını kaldırmasının ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu, İstanbul İl Başkanlığı için Mehmet Ali Yüksel'i görevlendirdi. Kararın daha önce MYK tarafından alındığını belirten CHP Sözcüsü Müslim Sarı, görevlendirmenin bugün tebliğ edildiğini bildirdi.