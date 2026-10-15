Selin büyük yıkım yarattığı Ayazağa'da vatandaşlar yaşananları anlattı: Personellerim can havliyle buradan yüzerek kaçtı - Son Dakika
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Selin büyük yıkım yarattığı Ayazağa'da vatandaşlar yaşananları anlattı: Personellerim can havliyle buradan yüzerek kaçtı

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İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak, özellikle Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde büyük yıkıma yol açtı. Selin izlerinin silinmeye çalışıldığı bölgede vatandaşlar, yaşadıkları korku dolu anları Haberler.com muhabiri Gizem Deniz Özkan'a anlattı. Otomobillerinin tavanına çıkarak kurtulan vatandaşlar selin boyutunu gözler önüne sererken, iş yeri sular altında kalan bir esnaf, çalışanlarının can havliyle yüzerek kaçtığını söyledi.

İstanbul'da salı gecesi başlayan ve perşembe günü öğle saatlerine kadar aralıklarla devam eden sağanak, geride büyük hasar bıraktı. Selin en fazla etkilediği noktalardan Sarıyer Ayazağa'da temizlik çalışmaları sürerken Haberler.com muhabiri Gizem Deniz Özkan, bölgeye giderek felaketi yaşayan vatandaşlarla görüştü.

"AYAZAĞA'DA İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜK"

Sel sırasında otomobillerinde mahsur kalan iki vatandaş, araçlarının tavanından çıkarak kurtulabildi.

Yaşanan taşkının boyutuna dikkat çeken vatandaşlardan biri, "Dere taştı ve giderlerden falan her yerden gelince bu hale geldi. Ve ilk defa da Ayazağa'da böyle bir şey gördük." dedi.

"PERSONELLERİM CAN HAVLİYLE YÜZEREK KAÇMIŞ"

Bölgede selden etkilenen bir pizzacı ise kullanılamaz hale geldi. İşletme sahibi, suyun aniden yükseldiğini ve çalışanların canlarını kurtarmak için iş yerinden kaçmak zorunda kaldığını söyledi.

İşletme sahibi, "Beklenmedik bir anda dükkan tamamen sular altında kaldı. Benim personellerim burada bir anda su baskını olunca can havliyle buradan adeta yüzerek kaçmışlar." ifadelerini kullandı.

"OTOPARK 5 DAKİKA İÇİNDE DOLDU"

Sel sırasında otomobilini park ederek yağmurun dinmesini bekleyen bir başka vatandaş ise su baskınının nasıl meydana geldiğini anlattı.

Saat 17.00 sıralarında bölgeye geldiğini belirten vatandaş, "Askeriyenin duvarı oradan patladı geldi buraya aşağıya. Bu otopark beş dakika içerisinde komple doldu. Oradan duvar patladı. Birkaç tane de araba gitti oradan aşağı. Duvar patlayınca burası rahatladı." dedi.

"HERKES MAĞDUR OLDU"

Felaketin ardından bölgede büyük çaplı hasar oluştuğunu belirten bir diğer vatandaş da yaşananların herkesi etkilediğini söyledi.

Vatandaş, "Bir felaket oldu yani herkese geçmiş olsun. Herkes mağdur oldu. Burada şu an sıkıntı büyük ama herkes çalışıyor büyük ekipler. İnşallah iyi olacak." diye konuştu.

BÖLGEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan selin ardından Ayazağa'da hasarın giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. İş makineleri su baskınından etkilenen alanlarda temizlik yaparken sürüklenen malzemeler ve biriken çamur kaldırılıyor.

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