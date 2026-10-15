YENİ Partili Hazal Koç\'tan AK Partili Dündar Ziya Gültekin\'e duygusal veda

YENİ Parti Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Hazal Koç, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Partili Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in ardından taziye mesajı yayımladı. Koç, siyasi görüş ayrılıklarına rağmen Gültekin'in sergilediği saygılı ve yapıcı yaklaşımı anlatarak duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

HAZAL KOÇ'TAN DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN'E TAZİYE MESAJI

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in vefatı üzerine YENİ Parti Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Hazal Koç bir başsağlığı mesajı yayımladı. Gültekin ile Üsküdar Belediye Meclisi Divanı ve Belediye Encümeninde birlikte görev yaptıklarını belirten Koç, kısa süreli çalışma arkadaşlıklarında edindiği izlenimleri anlattı. Koç, farklı siyasi partilerde yer almalarına rağmen Gültekin'in nezaketini ve yapıcı yaklaşımını koruduğunu vurguladı.

"FARKLI SİYASİ GÖRÜŞLERDE OLMAMIZA RAĞMEN..."

Hazal Koç, taziye mesajında Dündar Ziya Gültekin ile birlikte çalıştıkları döneme değinerek şu ifadeleri kullandı: "Üsküdar Belediyesi Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin’in geçirdiği elim trafik kazasının ardından hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Başkanvekili seçilmesinden itibaren geçen kısa sürede kendisiyle Üsküdar Belediye Meclisi Divanı’nda ve Belediye Encümeni’nde birlikte çalışma fırsatımız olmuştu. Son dönemde yaşanan zorlu ve sert siyasi süreçlerde dahi, farklı siyasi görüşlerde olmamıza rağmen nezaketinden, saygılı ve yapıcı tutumundan hiçbir zaman ödün vermediğine bizzat şahit oldum. Siyasi farklılıkların, insani değerlerin ve karşılıklı saygının önüne geçmemesi gerektiğini bizlere bir kez daha hatırlatan bu acı kayıp nedeniyle büyük üzüntü duyuyorum. Merhum Ziya Başkan’a Allah’tan rahmet; başta kıymetli ailesi, değerli evlatları ve sevenleri olmak üzere, AK Parti camiasına, Üsküdar Belediyemize ve tüm Üsküdarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun."