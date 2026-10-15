Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili seçildi.

TBB'DE BAŞKANVEKİLİ SEÇİMİ

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekilliği için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın aday oldu. TBB Meclisi, "resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırmak, örgüt kurmak ve dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklanan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in görevden uzaklaştırılmasının ardından başkanvekili seçimi bir otelde toplandı.

Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın adaylığını açıkladı.

SEÇİM 4 TUR SÜRDÜ

Divan Başkanlığını TBB 2. Başkanvekili Ahmet Önal yürüttüğü mecliste, önergelerin okunmasının ardından TBB Başkanvekilliği seçimi için oylamaya geçildi.

SEÇİMİ AYŞE ÜNLÜCE KAZANDI

Gizli oylama usulüyle gerçekleştirilen oylamada, Birlik üyeleri kurulan 15 sandıkta oylarını kullandı. 864 üyeden oluşan Birlik Meclisi'nde, Başkanvekili seçimi 4 tura kadar sürdü. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 4. turun sonunda seçimleri kazanarak TBB Başkanvekili seçildi.