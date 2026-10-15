Ayşe Ünlüce, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili seçildi - Son Dakika
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Ayşe Ünlüce, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili seçildi

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Türkiye Belediyeler Birliği'nde başkanvekili seçimleri yapıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce dördüncü turda seçimi kazanarak yeni başkanvekili seçildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili seçildi.

TBB'DE BAŞKANVEKİLİ SEÇİMİ

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekilliği için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın aday oldu. TBB Meclisi, "resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırmak, örgüt kurmak ve dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklanan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in görevden uzaklaştırılmasının ardından başkanvekili seçimi bir otelde toplandı.

Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın adaylığını açıkladı.

SEÇİM 4 TUR SÜRDÜ

Divan Başkanlığını TBB 2. Başkanvekili Ahmet Önal yürüttüğü mecliste, önergelerin okunmasının ardından TBB Başkanvekilliği seçimi için oylamaya geçildi.

SEÇİMİ AYŞE ÜNLÜCE KAZANDI

Gizli oylama usulüyle gerçekleştirilen oylamada, Birlik üyeleri kurulan 15 sandıkta oylarını kullandı. 864 üyeden oluşan Birlik Meclisi'nde, Başkanvekili seçimi 4 tura kadar sürdü. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 4. turun sonunda seçimleri kazanarak TBB Başkanvekili seçildi.

Eskişehir Büyükşehir BelediyesiAyşe ÜnlücePolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ahmet AKGÜL Ahmet AKGÜL:
    Eski akpli olarak, chp nin kazanmasına sevindim. 4 5 Yanıtla
  • colakfenerbahce446 colakfenerbahce446:
    hayırlı olsun 4 2 Yanıtla
  • Yilmaz Goksu Yilmaz Goksu:
    Editör makarnayi yine fazla kaçırmış din..YENİ PARTİLİ başkan ?????? 4 0 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    peki bu ne iş yapacak görevleri nelerdir bilen varmı mesela yanlış yapılıncs bumu devreye girecek nedir gücü 1 0 Yanıtla
  • sezgin ersöz sezgin ersöz:
    eskişehiri süperrrr yönetiyor ya orayıda süperrrrr yönetir nokta 1 0 Yanıtla
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