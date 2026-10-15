İçişleri Bakanı Çiftçi: Sel felaketinde İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 kişi kayıp - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Çiftçi: Sel felaketinde İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 kişi kayıp

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Marmara Bölgesi'nde etkili olan sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, İstanbul'da 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, "İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 kişi için kayıp ihbarında bulundu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi.

Marmara Bölgesi, iki gündü süren şiddetli yağışlarda kabusu yaşadı. Özellikle İstanbul'da selin bilançosu ağır olurken, birçok şehirde hayat felce döndü.

6 KİŞİ KAYIP

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, afete ilişkin son durumu açıkladı. Bakan Çiftçi, İstanbul'da can kaybının 3 olduğunu söyleyerek, "İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 kişi için kayıp ihbarında bulundu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Çiftçi: Sel felaketinde İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 kişi kayıp

Bakan Çiftçi'nin açıklamaları şu şekilde: Toplamda 6 vatandaşımız için kayıp ihbarı yapıldı. İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 kişi aranıyor. Arama ve kurtarma ekiplerimiz 6 vatandaşımızı bulmak için çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürmektedir. Sapanca Feyziye mahallesinde dere kenarında tedbir amaçlı boşaltılan bina yıkılmış olup herhangi can kaybı bulunmaktadır. Devletimiz süreci hem merkez hem sahadan koordine etmektedir. AFAD Başkanlığımız İstanbul başta olmak üzere Kocaeli ve Sakarya'da AFAD üzerinden valilerimiz koordinasyonu sağlamaktadır.

İçişleri Bakanı Çiftçi: Sel felaketinde İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 kişi kayıp

"12 BİN 362 İHBAR ALINDI"

Uyarı verilen illerimiz genelinde toplam 12 bin 372 ihbar alınmış. Bu ihbarların 9 bin 755'i İstanbul'da yapılmış. İhbarlardan doğrulanan 7 bin 456 olaya ekiplerimiz hızlı bir şekilde müdahale etmiştir. Ayazağa'da mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliye işlemleri tamamlanmıştır. İstanbul genelinde mahsur kalan 3 bin 55 vatandaşımız kurtarılmış, barınma talebi olan vatandaşlarımız kamu misafirhanelerine yerleştirilmiştir.

İçişleri Bakanı Çiftçi: Sel felaketinde İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 kişi kayıp

"58 BİN 85 PERSONEL SAHADA"

İstanbul'da toplam 46 bin 597 personel, ülke genelinde 58 bin 85 bin personel görev yapmaktadır. AFAD 1000 gönüllümüzü de sahaya yönlendirmiştir. 22 personel ile vatandaşlarımıza 9 bin 185 adet gıda malzemesi dağıtılmıştır. Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşımızın yanındadır. Ekiplerimiz olası yeni gelişmelere karşı 24 saat teyakkuz halinde koordinasyonu sürdürmektedir. Bizlerin en büyük önceliği vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumaktır. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlarımızdan bazı hususlara dikkat etmelerini istirham ediyorum.

İçişleri Bakanı Çiftçi: Sel felaketinde İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 kişi kayıp

"SEL SULARI VE AKINTILARDAN YÜRÜYEREK GEÇİLMEYE ÇALIŞILMAMALIDIR"

Sel tehlikesi ile karşılaşıldığında sakin olunmalı, dere yatakları vakit kaybetmeden terk edilmelidir. Sel suları ve akıntılardan yürüyerek geçilmeye çalışılmamalıdır. Araç kullanan vatandaşlarımız suyla kaplanmış yollara kesinlikle girmemeli, sel sularının bulunduğu güzergahlardan ilerlemeye çalışmamalıdır. Suyla temas etmiş olabilecek kopuk elektrik hatlarından uzak durulmalıdır. Aydınlatma için pilli fenerler tercih edilmelidir. Binaların emniyet ve istinat duvarlarından uzak durulmalıdır.

İçişleri Bakanı Çiftçi: Sel felaketinde İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 kişi kayıp

"KOPMUŞ ELEKTRİK KABLOLARINA TEMAS EDİLMEMELİ"

Güvenli olduğu açıklanmadan tahliye edilen evlere dönülmemelidir. Hasarlar dikkate alınmalı, çevresinde su birikintisi bulunan yapılara girilmemelidir. Kopmuş elektrik kablolarına temas edilmemeli. Fare ve haşere gibi risklere karşı dikkatli olunmalı. İçme suyundan emin olunamıyorsa ambalajlı ve pet sular tercih edilmelidir. Yaşlı, çocuk, engelli vatandaşlarımızın gözetilmesi büyük önem taşımaktadır.

İçişleri Bakanı Çiftçi: Sel felaketinde İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 kişi kayıp

"İSTANBUL'DA SAHADA ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

İnsan hayatı her şeyden kıymetlidir. Önceliğimiz tek bir vatandaşımızın dahi can güvenliğini tehlikeye atmamak olmalıdır. Vatandaşlarımızdan yetkili kurumların açıklamaları ve yönlendirmelerini hassasiyetle riayet etmelerini önemle rica ediyorum. Zamanında alınan tedbir hayat kurtarır. Bugün gün boyu AFAD Başkanımızla sarı ve turuncu uyarı verilen çalışmaları valilerimizle koordine ettik. Yarın İstanbul'da sahada çalışmalarımıza devam edeceğiz."

İçişleri Bakanı Çiftçi: Sel felaketinde İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 kişi kayıp

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: RESMİ KURUMLARIMIZIN UYARILARI DİKKATE ALINMALI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, açıklamasında "Yağıştan, sel ve su baskınlarından etkilenenlere geçmiş olsun diyor, hayatını kaybeden 3 vatandaşa Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. AFAD başta olmak üzere devletimizin tüm kurumları koordinasyon içinde çalışmakta, vatandaşlarımıza gerekli ikazları yaparken sahada tedbirleri almaktadır. Sağanak yağışların bugün ve yarın da devam edeceği anlaşılıyor. Yeni sıkıntıların önüne geçilebilmesi için halkımızın resmi kurumlarımızın uyarılarını dikkatle takip etmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Çiftçi: Sel felaketinde İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 kişi kayıp

4 İLDE OKULLAR YARIN DA TATİL

Öte yandan; şiddetli yağış nedeniyle eğitime de ara verildi. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da okullar yarın da tatil edildi. Anaokulu veya ilkokula giden çocuğu olan kadın kamu personeli ile engelli, ağır hastalığı bulunan ve hamile personel yarın idari izinli sayılacak. Yalova'da da eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı. 

İçişleri Bakanı Çiftçi: Sel felaketinde İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 kişi kayıp

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaşanan olaylara ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti. Olayların tüm yönleriyle aydınlatılması ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü kaydeden Gürlek, varsa ihmal ve kusurların tespit edileceğini ifade etti. 

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İçişleri BakanıMarmara BölgesiMustafa Çiftçiİstanbul3. SayfaKocaeliGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Çiftçi: Sel felaketinde İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 kişi kayıp - Son Dakika
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