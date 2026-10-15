AK Partili Faruk Acar'dan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin'in vefatıyla ilgili olumsuz paylaşımlara tepki - Son Dakika
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AK Partili Faruk Acar'dan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin'in vefatıyla ilgili olumsuz paylaşımlara tepki

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AK Partili Faruk Acar\'dan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin\'in vefatıyla ilgili olumsuz paylaşımlara tepki
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in ölümünün siyasi tartışmalara malzeme edildiğini savunarak sert tepki gösterdi. "İnsanların en acılı günlerinde bile bundan bir çıkar elde etmeye çalışmak düpedüz ahlaksızlıktır" diyen Acar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatında gösterilen dayanışmayı hatırlatarak siyasi rekabetin insani değerlerin önüne geçmemesi gerektiğini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hakkında sosyal medyada yapılan olumsuz paylaşımlara tepki gösterdi.

“İNSANLARIN EN ACILI GÜNLERİNDE BİLE BUNDAN BİR ÇIKAR ELDE ETMEYE ÇALIŞMAK DÜPEDÜZ AHLAKSIZLIKTIR”

Acar, yaptığı yazılı açıklamada, "Bir ailenin evladını kaybettiği gün, o acı üzerinden siyasi hesap yapmaya kalkışmak gerçekten vicdanla da insanlıkla da bağdaşmıyor." ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:

"Dündar Ziya Gültekin gibi gencecik bir kardeşimizin vefatını dahi siyasi tartışmalara malzeme edenleri gördükçe insan üzülüyor, hatta öfkeleniyor. Siyasetin bir ölçüsü, bir sınırı vardır. Her meseleye siyasi hesaplarla yaklaşmak, insanların en acılı günlerinde bile bundan bir çıkar elde etmeye çalışmak düpedüz ahlaksızlıktır. Birbirimizle her konuda anlaşmak zorunda değiliz. Ama birbirimizin acısına saygı duymayı, yasına hürmet etmeyi bilmek zorundayız. Biraz vicdan, biraz insaf, biraz da insanlık... Çok şey istemiyoruz."

FERDİ ZEYREK'İN VEFATINI HATIRLATTI

Açıklamasında CHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatına da değinen Acar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AK Parti camiasının o dönemde siyasi ayrım gözetmeden taziye mesajları yayımladığını hatırlattı.

Acar, Gültekin'in vefatından sonra ise muhalefete yakın bazı hesapların farklı bir tutum sergilediğini savunarak iki olay karşısında gösterilen tepkilerin kamuoyunca değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"SİYASİ REKABETİ HİÇBİR ZAMAN İNSANLARIN ACISININ ÖNÜNE KOYMADIK"

Siyasi rekabetin insani değerlerin önüne geçirilmemesi gerektiğini ifade eden Acar, eleştiri ve tartışmanın demokratik siyasetin bir parçası olduğunu ancak bir kişinin ölümünün bu tartışmaların konusu yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Acar, "Biz siyasi rekabeti hiçbir zaman insanların acısının önüne koymadık. Aynı insani hassasiyeti karşı taraftan da beklemek en doğal hakkımız." sözleriyle açıklamasını tamamladı.

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    Yorumlar (1)

  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Ateşi bol olsun haramzadenin darisi sevenlerinin başina 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: AK Partili Faruk Acar'dan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin'in vefatıyla ilgili olumsuz paylaşımlara tepki - Son Dakika
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