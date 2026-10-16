Yardım çağrısı yapmıştı! Nazan Öncel kepçeyle böyle kurtarıldı - Son Dakika
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Yardım çağrısı yapmıştı! Nazan Öncel kepçeyle böyle kurtarıldı

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İstanbul’daki selde mahsur kalan Nazan Öncel’in kepçeyle kurtarılma anları ortaya çıktı. AFAD ekiplerinin kendilerini evlerine ulaştırdığını belirten sanatçı, bir okul çalışanının ölümünü öğrendikten sonra “O kepçeler bizi taşımak yerine o sahada kalsaydı o çocuk bugün hayatta olabilir miydi?” diye sordu.

İstanbul’daki selde mahsur kalan Nazan Öncel, AFAD ekiplerinin kepçe ve botlarla kendilerini evlerine ulaştırdığını açıkladı. Kurtarılma görüntülerini yayımlayan sanatçı, bir okul çalışanının hayatını kaybettiğini öğrendikten sonra yaşadığı üzüntüyü de anlattı.

İstanbul’da etkili olan sağanak nedeniyle yollar su altında kalırken, daha önce yardım isteyen Nazan Öncel’in kurtarılma anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Göktürk- Kemerburgaz yolunda mahsur kalan sanatçı, AFAD ekiplerinin müdahalesiyle evine ulaştığını belirtti.

Yardım çağrısı yapmıştı! Nazan Öncel kepçeyle böyle kurtarıldı

“AFAD BİZİ KEPÇELERLE, BOTLARLA EVİMİZE ULAŞTIRDI”

Öncel, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“AFAD bizi kepçelerle, botlarla evimize ulaştırdı. Okyanus Kolejinin mahsur kalan çocukları botlarla kurtarıldı. Okul yetkilileri elinden geleni yaparak çocukları sağ salim teslim etti.”

Sanatçı, vatandaşlara da “Burası Göktürk Kemerburgaz yolu. Mecbur kalmadıkça hiç kimse evinden çıkmasın! Aman diyeyim!” sözleriyle seslendi.

Yardım çağrısı yapmıştı! Nazan Öncel kepçeyle böyle kurtarıldı

İŞLETMEYE TEPKİ GÖSTERDİ

Öncel, açıklamasında Ofluoğlu Köftecisi’ne yönelik suçlamalarda da bulundu. İşletmenin tuvaletlerini kapattığını, tepki gösteren aileleri dışarı çıkardığını ve AFAD ekiplerini kovduğunu söyleyen sanatçı, ailelerin çocuklarını benzinlik tuvaletine götürmek zorunda kaldığını belirtti. Öncel’in işletmeye yönelik açıklamalarına ilişkin karşı tarafın yanıtı, aktarılan metinde yer almadı.

“O ÇOCUK BUGÜN HAYATTA OLABİLİR MİYDİ?”

Bir diğer açıklamasında, okul çalışanının sel sularına kapılarak hayatını kaybettiğini öğrendiğini belirten Öncel, yaşadığı üzüntüyü dile getirdi:

“Okul çalışanı sel sularına kapılıp hayatını kaybetmiş, üç insanımız daha kayıp; aranıyormuş. Çok üzgünüm. Öte yandan acaba şimdi ben kantinde çalışan o çocuğun yerine mi yaşıyorum diye düşünüyorum.

O kepçeler bizi taşımak yerine o sahada kalsaydı o çocuk bugün hayatta olabilir miydi gibi sorular kafamı sürekli meşgul ediyor.”

Öncel, açıklamasını “Sonuç olarak olan yine garibana oluyor. Çok üzgünüm.” sözleriyle tamamladı.

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Nazan ÖncelKemerburgazİstanbulGöktürkMagazinÇocukAFADSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Alper Çağlar Alper Çağlar:
    Kepçe operatörleri geleceği okuyabilselerdi inanki seni ait olduğun birikintide bırakıp o çocuğu kurtarırlardı, haline şükredip seni kurtaranlara minnet duyacağın yerde ajitasyon yapıyorsun, insanların acısı üzerinden duyar kasıyorsun. 1 1 Yanıtla
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