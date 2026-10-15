Sel sularında mahsur kalanların imdadına kepçesiyle yetişti

İstanbul'da hayatı felç eden sağanak yağış, Yenikapı'da bir köprü altında sürücülere zor anlar yaşattı. Yağmur sularının yükselmesiyle araçlarıyla ilerleyemeyen vatandaşlar mahsur kaldı.

KEPÇESİYLE MAHSUR KALANLARIN YARDIMINA KOŞTU

Köprü altında yaşananları gören bir kepçe operatörü, kendi iş makinesiyle suya girerek vatandaşları kurtarmak için harekete geçti. Su birikintisinin bulunduğu noktaya ilerleyen operatör, araçlarında mahsur kalan kişilerin güvenli bölgeye ulaşmasına yardımcı oldu.

O ANLAR KAMERADA

Kepçe operatörünün sel sularında mahsur kalan vatandaşları kurtardığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, iş makinesinin suyla dolan köprü altında ilerleyerek mahsur kalan kişileri güvenli bölgeye taşıdığı görüldü.