Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci! Rusya hepsini zorla askere alacak - Son Dakika
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Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci! Rusya hepsini zorla askere alacak

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Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci! Rusya hepsini zorla askere alacak
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Rusya, Ukrayna savaşında artan asker ihtiyacını karşılamak için yeni bir seferberlik dalgasına hazırlanıyor. Borçlu erkekler, işsizler ve derslerinde başarısız olan üniversite öğrencileri zorla orduya alınabilecek.

Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaşta asker ihtiyacını karşılamak için yeni yöntemlere başvurabileceği öne sürüldü. İngiliz The Economist dergisinin yayımladığı analizde, Moskova yönetiminin geniş çaplı bir seferberlik ilan etmek yerine ekonomik ve sosyal açıdan savunmasız durumdaki erkekleri hedef alabileceği belirtildi. Borçluların, işsizlerin ve eğitim hayatında başarısız olan üniversite öğrencilerinin askeri sözleşme imzalamaya zorlanabileceği iddiası dikkat çekti.

BORÇLULAR VE İŞSİZLER HEDEFTE

Analizde, Rus ordusunun yeni asker bulmak için ekonomik zorluk yaşayan erkeklere yönelebileceği ifade edildi. Özellikle borçlarını ödemekte zorlananlar ve işsizlerin, askeri sözleşme imzalamaları için baskıyla karşılaşabileceği öne sürüldü.

Bu yöntemle Kremlin'in toplum genelinde tepki yaratabilecek yeni bir zorunlu seferberlik ilanından kaçınırken cephedeki asker ihtiyacını karşılamayı amaçlayabileceği değerlendiriliyor.

DERSLERİNDE BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERE ASKERLİK BASKISI

Analizin en dikkat çekici bölümlerinden biri ise üniversite öğrencilerine yönelik iddialar oldu. Derslerinde başarısız olan ve eğitimlerine devam etmekte zorlanan erkek öğrencilere, öğrenimlerini sürdürebilmeleri karşılığında orduya katılmalarının teklif edildiği yönünde haberler bulunduğu aktarıldı.

Bu uygulamanın yaygınlaştırılması halinde eğitim hayatında sorun yaşayan gençlerin de asker toplama faaliyetlerinin hedefi haline gelebileceği belirtiliyor.

SOKAKTAN ZORLA ASKER TOPLAMA İDDİASI

Rusya'nın Penza kentinde sivil kıyafetli görevlilerin erkekleri sokakta alıkoyduğu yönündeki iddialar da analizde yer aldı. Söz konusu olayların bölgede protestolara neden olduğu aktarıldı.

Asker toplama yöntemlerine ilişkin bu iddialar, ülkede yeni bir seferberlik dalgasının başlayabileceği endişelerini artırdı.

RUS ERKEKLER ÜLKEDEN KAÇIYOR

Yeni seferberlik ihtimali Rusya'dan ayrılanların sayısında artışa yol açtı. 18 Ağustos'ta yaklaşık 20 bin kişinin Rusya'dan Gürcistan'a kara yoluyla geçtiği, bu rakamın normal günlük geçişlerin yaklaşık üç katına ulaştığı belirtildi.

Ermenistan'da ise Rus vatandaşlarının yoğun talebi nedeniyle kiralık konut fiyatlarının ilkbahardan bu yana yüzde 30 ila 50 arasında arttığı aktarıldı.

İSTANBUL'A KAÇTI

Haberde, Moskova'da reklamcılık sektöründe çalışan 35 yaşındaki Dmitry'nin hikayesine de yer verildi. Dmitry'nin 18 Eylül'de oy kullandıktan sonra doğrudan havalimanına giderek İstanbul'a uçtuğu belirtildi.

Rusya'da zorunlu askerliğe karşı destek sağlayan kuruluşlara yapılan başvuruların da arttığı kaydedildi. Bir kuruluşun yardım taleplerinde ilkbahara göre yüzde 50 artış yaşanırken, ülkeyi terk etmek isteyenlere destek veren başka bir kuruluşa yapılan başvuruların temmuz ayından bu yana sekiz katına çıktığı bildirildi.

KREMLİN SEFERBERLİK İDDİALARINI REDDEDİYOR

Ukraynalı yetkililer Rusya'nın en az 100 bin kişiyi kapsayan yeni bir seferberlik başlatabileceğini öne sürerken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 300 bin kişilik bir asker alımından söz etti.

Kremlin ise yeni bir seferberlik planlandığı yönündeki iddiaları reddediyor. Bununla birlikte Rusya'da Eylül 2022'de ilan edilen kısmi seferberlik kararının resmi olarak yürürlükten kaldırılmamış olması dikkat çekiyor.

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SeferberlikUkraynaRusyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hüseyin Ermurat Hüseyin Ermurat:
    Bizden alsana putin milleti dinle dolandiranı aksama kadar milleyetci dersi verip almanya ya para kaciranı utanmiyoruz diyeni apoya ip atil selam.yollayani meclisde w kurusa yemek yiyeni sinra fakir edebiyatı yapani 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay Mehmet Ali Karatay:
    iyi maaş versinler ben giderim 0 0 Yanıtla
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