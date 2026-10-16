Galatasaray'da hoparlörden ıslık çalındığı iddialarına ilk yanıt geldi - Son Dakika
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Galatasaray'da hoparlörden ıslık çalındığı iddialarına ilk yanıt geldi

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Galatasaray\'da hoparlörden ıslık çalındığı iddialarına ilk yanıt geldi
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Galatasaray'ın Barcelona'ya 4-1 mağlup olduğu maçın ardından TRT yayınında tribünler boşken duyulan ıslık sesleri tartışma yarattı. Stadyum hoparlörlerinden yapay ıslık sesi verildiği iddialarına RAMS Park'ın anonsörü Cemil Orhon'dan yanıt geldi. Seslerin kaynağını açıklayan Orhon, iddialara sert tepki gösterdi.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Barcelona'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından RAMS Park'tan yapılan TRT yayınında duyulan ıslık sesleri tartışma konusu oldu. Tribünlerin boş olduğu anlarda duyulan sesler, stadyum hoparlörlerinden yapay ıslık sesi verildiği iddialarını gündeme taşıdı. Tartışmalara Galatasaray'ın stadyum anonsörü Cemil Orhon'dan yanıt geldi.

TRİBÜNLER BOŞKEN ISLIK SESLERİ DUYULDU

Karşılaşmanın ardından TRT'nin RAMS Park'tan gerçekleştirdiği canlı yayında tribünlerde taraftarların bulunmadığı anlarda ıslık sesleri duyuldu.

Görüntüler üzerine seslerin stadyum hoparlörlerinden verilip verilmediği tartışılmaya başlandı. Bazı futbolseverler, maçlarda rakip takımlara baskı oluşturmak amacıyla yapay tribün sesleri kullanıldığı iddiasını gündeme getirdi.

İDDİALARA İLK YANIT GELDİ

Tartışmaların ardından Galatasaray'ın stadyum anonsörü Cemil Orhon, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Orhon, TRT yayınında duyulan seslerin stadyumda yapay olarak oluşturulan ıslık sesleri olmadığını, maç sonrasında skorboarddan yayımlanan karşılaşma özetlerinden kaynaklandığını belirtti.

Orhon, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"UEFA Şampiyonlar Liginde maç sonlarında günün maç özetlerini spikersiz ve sesli bir şekilde skorboarddan verir. TRT yayınında gelen ses bizim maç özetinin sesi."

"BENİM ARŞİVİMDE ISLIK EFEKTİ BİLE YOK"

Hoparlörlerden ıslık sesi verildiği iddialarını reddeden Orhon, böyle bir uygulamanın taraftarlar tarafından da kabul edilmeyeceğini savundu.

Galatasaray tribünlerinin maç boyunca oluşturduğu atmosferin yapay seslerle sağlandığı yönündeki iddiaların taraftarlara haksızlık olduğunu belirten Orhon, açıklamasında dikkat çeken ifadeler kullandı.

CEMİL ORHON'UN 5 MADDELİK AÇIKLAMASI

Galatasaray'ın stadyum anonsörü Cemil Orhon'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

"1. UEFA Şampiyonlar Liginde maç sonlarında günün maç özetlerini spikersiz ve sesli bir şekilde skorboarddan verir. TRT yayınında gelen ses bizim maç özetinin sesi.

2. Benim arşivimde günün birinde lazım olur diye tuttuğum bir ıslık efekti, sesi bile yok.

3. Ayrıca böyle bir sese bırak UEFA, TFF yetkililerini bizim tribün izin vermez, haklı olarak tepki gösterir. Çünkü bu aslında tribüne atılan bir çamur. Yani diyorlar ki "90 dakika sesi kısılana kadar bağıran, takımla savunan, takımla hücum eden siz değilsiniz, hoparlör". Bizim tribün böyle bir çamuru kabul eder mi sence?

4. Böyle bir audio kaydı varsa gel bu işin ticaretini yapalım, dünyadaki tüm stad dj'lerine bu fikri satarız. Bir akıllı biziz herhalde koca dünyada.

5. Duyanların kulaklarına inanamadıkları gürültüyü çıkaran, bugün sesi kısık gezen, mağlup olsak bile dünyanın en formda takımına karşı elinden, sesinden gelenin en iyisini göstermiş "Adanmış Hayatlara" sonsuz teşekkürler. Bu iftira aslında onlar için bir iltifattır."

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Rams Park StadyumuGalatasarayBarcelonaSporTrtSon Dakika

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    Yorumlar (5)

  • ali tartan ali tartan:
    Yersen 3 2 Yanıtla
    Furkan Teke Furkan Teke:
    Yersin yersin, 6 tane yedin akıllanmadın. Hala ciğere mundar diyorsun 1 1
  • Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    kahkahalarla güldüm sağ olasın:)) 1 1 Yanıtla
    Furkan Teke Furkan Teke:
    Evet bizim ciğer mundar, siz avuntulara devam ahahahahaha 0 0
  • ebufatihtekin ebufatihtekin:
    Yalan dolan ne ararsan var 0 0 Yanıtla
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