Selin vurduğu İstanbul'da son durum: Kaybolan bir kişi sağ olarak bulundu - Son Dakika
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Selin vurduğu İstanbul'da son durum: Kaybolan bir kişi sağ olarak bulundu

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Selin vurduğu İstanbul\'da son durum: Kaybolan bir kişi sağ olarak bulundu
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Bakan Murat Kurum ve Bakan Mustafa Çiftçi, İstanbul'da yaşanan sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurum, "Afet en çok Ayazağa'yı etkiledi. Önceliğimiz vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek" ifadelerini kullandı. Çiftçi, kaybolan bir vatandaşın sağ olarak bulunduğunu belirtti. Kaybolan 4 kişi için aramalar sürüyor.

83 yılın en büyük yağışını alan İstanbul'da sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, selin en çok vurduğu Ayazağa'da açıklamalarda bulundu.

KAYBOLAN 4 KİŞİ ARANIYOR

Bakan Kurum, "Afet en çok Ayazağa'yı etkiledi. Önceliğimiz vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek" ifadelerini kullandı. Bakan Çiftçi ise kaybolan bir vatandaşın sağ olarak bulunduğunu belirtti. Kayıp 4 kişi için aramalar sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

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    Yorumlar (1)

  • Adolf Reinhardt Adolf Reinhardt:
    O bulunan kişi hangi deliğe saklanmış ? Onuda yazsaydınız ya. 0 0 Yanıtla
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