Sarıyer'de selde kaybolan Ahmet Derin'in otomobili dere yatağından çıkarıldı - Son Dakika
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Sarıyer'de selde kaybolan Ahmet Derin'in otomobili dere yatağından çıkarıldı

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İstanbul Sarıyer'de sağanak sonrası taşan Kağıthane Deresi'nde bulunan ikinci otomobil vinçle çıkarıldı. Aracın, kayıp Ahmet Derin'e ait olduğu ve içinde kimse bulunmadığı belirlendi. Derin'i arama çalışmaları sürüyor.

Sarıyer’de taşan Kağıthane Deresi’nde sel sularının sürüklediği 2 otomobil, sualtı ekiplerinin çalışmasıyla dereden çıkarıldı. İkinci otomobilin kayıp olarak aranan 63 yaşındaki Ahmet Derin’e ait olduğu belirlendi.

Sarıyer'de selde kaybolan Ahmet Derin'in otomobili dere yatağından çıkarıldı

İLK OTOMOBİL KÖPRÜ ALTINDA TERS DÖNMÜŞ HALDE BULUNDU

İstanbul’da 14 Ekim’de etkili olan sağanağın ardından Ayazağa Mahallesi’nde Kağıthane Deresi taştı. Sel sularının sürüklediği ve köprü altında ters dönmüş, suya gömülmüş halde bulunan otomobil, İstanbul İtfaiyesi’ne bağlı sualtı arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla vinç yardımıyla çıkarıldı. İçinde kimsenin olmadığı belirlenen otomobil, çekiciye yüklenerek emniyet otoparkına götürüldü.

Sarıyer'de selde kaybolan Ahmet Derin'in otomobili dere yatağından çıkarıldı

200 METRE GERİDE BİR ARAÇ DAHA BULUNDU

İlk otomobilin çıkarıldığı noktanın yaklaşık 200 metre gerisinde, başka bir köprünün altında bulunan ikinci otomobil için de çalışma başlatıldı. Sualtı arama kurtarma ekiplerinin çalışmasının ardından vinçle bulunduğu yerden çıkarılan 34 GYF 50 plakalı otomobilin, sağanağın ardından kendisinden haber alınamayan Ahmet Derin’e ait olduğu öğrenildi.

ANAHTAR KONTAKTA, EŞYALARI ARAÇTA

Kontrol edilen otomobilin içinde kimsenin bulunmadığı tespit edildi. Arka camı kırık olan otomobilin anahtarının kontakta, kişisel eşyaların ise araçta olduğu görüldü.

Sarıyer'de selde kaybolan Ahmet Derin'in otomobili dere yatağından çıkarıldı

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kayıp Ahmet Derin’i bulmak için derede ve dere çevresinde yürütülen arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA
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