Zorlu: Türkiye-Azerbaycan sorunlarını aile içinde konuşuruz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinde gerilim yaratan konulara değinmeden, "Devletlerimizin ilerleyiş tarzında farklılıklar olabilir" açıklaması yaptı.Zorlu, iki devletin birbirlerinin kararlarına ve egemenlik hukukuna saygılı olduğunu söyledi.Kürşat Zorlu, "Sorunlarımızı da aile meclisimizin içerisinde konuşmayı da biliriz, bize yakışan şekilde" dedi.Türkiye ve Azerbaycan arasında, İsrail ile ilişkiler konusu bir süredir gerginlik başlığıydı.Bakü yönetiminin okullarda başörtüsünün yasaklanması sonucu getirecek yönetmelik değişimi de gerilim yarattı.Azerbaycan'da ilkokul, ortaokul ve liseleri kapsayan yeni kurallar, "okul üniformasının tekdüzeliğini bozan ve eğitimin laiklik ilkesiyle bağdaşmayan ek giyim öğelerinin" kullanılmasını yasaklıyor.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, 13 Ekim'de sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesi kabul edilemez!" dedi.Saral, "Bu çağda böylesi bir anlayışa asla geçit verilmemelidir!" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu ise bazı Türk medya kuruluşları ve siyasi çevrelerde Azerbaycan'a yöneltilen eleştirilerden "ciddi endişe ve üzüntü duyduğunu" açıkladı.BBC Azerbaycanca Servisi'nin aktardığına göre, grup, Oktay Saral ile bazı AKP milletvekillerinin açıklamalarını "asılsız suçlamalar" olarak niteledi.Türkiye'den Azerbaycan'ın iç işlerine müdahale etmemesini ve ülkenin laik devlet yapısına saygı göstermesini istedi.AKP Sözcüsü Ömer Çelik sonrasında yaptığı bir açıklamada, Türkiye'de Azerbaycan'ı protesto eden grupların parti veya hükümetle bağlantısı olmadığını söyledi.Zorlu ne söyledi?AKP Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Ankara'daki Kırgızistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlık günü etkinliğinde konuştu.Zorlu, "bu konularda" diyerek Ankara'nın görüşünün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan takip edilmesini istedi.Kürşat Zorlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a olan sevgisi yürektendir, kalptendir ve geleceğe dimdik ilerleyecek bir muhtevayı da barındırmaktadır" dedi.Zorlu, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir zirve kapsamında Türkiye'de Erdoğan ile biraraya geleceğini de söyledi.