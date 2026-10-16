Yıl sonu için beklentiler değişti! Enflasyon ve dolarda son tahmin - Son Dakika
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Yıl sonu için beklentiler değişti! Enflasyon ve dolarda son tahmin

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Yıl sonu için beklentiler değişti! Enflasyon ve dolarda son tahmin
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ni yayımladı. Ankete göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61'den yüzde 29,63'e, ekim ayı enflasyon beklentisi ise yüzde 1,97'den yüzde 2,11'e yükseldi. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,5471 olurken, cari yıl için büyüme beklentisi yüzde 3'ten yüzde 2,9'a geriledi. Politika faizinde ilk toplantı beklentisi yüzde 36 oldu.

TCMB’nin ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu ve 12 ay sonrası enflasyon beklentileri yükseldi, 24 ay sonrası beklentisi ise geriledi.

EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ARTTI

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,97 olan ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,11'e çıktı.

24 AY SONRASI BEKLENTİSİ GERİLEDİ

TÜFE’de yıl sonu artış beklentisi yüzde 29,61'den yüzde 29,63'e, 12 ay sonrası beklentisi yüzde 23,70'ten yüzde 23,89'a yükseldi. 24 ay sonrası için enflasyon beklentisi ise yüzde 18,32'den yüzde 17,94'e geriledi.

YIL SONU DOLAR/TL BEKLENTİSİ 51,5471

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,5716'dan 51,5471'e indi. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 58,6049'dan 59,2596'ya çıktı.

CARİ AÇIK BEKLENTİSİ 48,5 MİLYAR DOLAR

Bir önceki anket döneminde 50,1 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 48,5 milyar dolara geriledi. Gelecek yıl için cari açık beklentisi de 44,4 milyar dolardan 43,8 milyar dolara indi.

CARİ YIL İÇİN BÜYÜME BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Ankette cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3'ten yüzde 2,9'a geriledi. Gelecek yıl için büyüme beklentisi ise yüzde 3,9 oldu.

POLİTİKA FAİZİ BEKLENTİLERİ

TCMB’nin politika faizine ilişkin ilk toplantı beklentisi yüzde 36 oldu. İkinci toplantı beklentisi yüzde 35'e, üçüncü toplantı beklentisi yüzde 34,35'e, 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 29,01'e geriledi.

Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıPolitikaEkonomiFinansSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Kadir Karabulut Kadir Karabulut:
    Hadi bakalım Ekim ayı TÜFE beklentisi aylık 2,11'e yükseldiyse, Aralık ayında aylık yüzde 1'in altında göstermeyi yine becerebilecekmisiniz! 0 0 Yanıtla
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