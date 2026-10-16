İnfial yaratan görüntü! 4 aylık bebeğine şiddet uygulayıp babasına video gönderdi - Son Dakika
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İnfial yaratan görüntü! 4 aylık bebeğine şiddet uygulayıp babasına video gönderdi

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Eski eşinden intikam almak isteyen bir anne, 4 aylık bebeğine şiddet uyguladığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek çocuğun babasına gönderdi. Bebeğin şiddet gördüğü ve ağladığı anların yer aldığı görüntüler büyük tepki çekerken, videoyu paylaşan çok sayıda kullanıcı yetkililere çağrıda bulundu.

Eski eşinden intikam almak isteyen bir annen, henüz 4 aylık bebeğine şiddet uyguladı. Kadının, bebeğe yönelik şiddet anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydederek çocuğun babasına gönderdiği öğrenildi.

BEBEĞİNE ŞİDDET UYGULAYIP VİDEOYA ÇEKTİ

İddiaya göre kadın, eski eşiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle 4 aylık bebeğini hedef aldı. Çocuğuna şiddet uygulayan anne, bu anları kayda alarak görüntüleri bebeğin babasına gönderdi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Paylaşılan görüntülerde bebeğin ağladığı görülürken, videoyu paylaşan çok sayıda kullanıcı yaşanan tepkilere gösterip yetkililere çağrıda bulundu.

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    Yorumlar (3)

  • bekir yapici bekir yapici:
    yine sosyal medyadan tirtiklanmis ülkesi zamani isimler kaynak belirsiz bir yersen haberi. 0 0 Yanıtla
  • SEMA AKFIRAT SEMA AKFIRAT:
    Topluma kafayı yedirttiler 0 0 Yanıtla
  • hopsi_03 hopsi_03:
    yetmez de ?? 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İnfial yaratan görüntü! 4 aylık bebeğine şiddet uygulayıp babasına video gönderdi - Son Dakika
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