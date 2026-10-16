Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama - Son Dakika
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Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama

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Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül\'den ilk açıklama
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YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, ailesi ve gazeteci Murat Ağırel hakkında yürütülen soruşturmaya dair kamuoyuna açıklama yaptı. Sürecin devam ettiğini belirten Sarıgül, aile üyelerinin tüm bilgi ve belgeleri yargı makamlarıyla paylaşacağını duyurarak "Konu ticari bir iş anlaşmazlığıdır. Karşı tarafının ileri sürdüğü iddialar gerçek dışıdır." dedi.

YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil, oğlu Ömer Sarıgül ve gazeteci Murat Ağırel gözaltına alındı. Diğer oğlu Emir Sarıgül hakkında da gözaltı kararının verildiği yürütülen soruşturma kapsamında, Milletvekili Mustafa Sarıgül konuya ilişkin ilk açıklamasını yaptı.

Sarıgül, başlatılan soruşturmanın ticari bir iş anlaşmazlığına dayandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Başlatılan bir soruşturma kapsamında aile üyelerimin ifadelerine başvurulmaktadır. Süreç halen devam etmektedir. Konu ticari bir iş anlaşmazlığıdır. Karşı tarafının ileri sürdüğü iddialar gerçek dışıdır. Belgelerin kaynağı ve gerçekliği kuşkuludur."

"MURAT AĞIREL OLAYIN GERÇEKLİĞİNİ ARAŞTIRIRKEN GÖZALTINA ALINDI"

Açıklamasında gözaltına alınan gazeteci Murat Ağırel'in durumuna da değinen Sarıgül, karşı tarafın asılsız iddialarını haber yaptırmak amacıyla soruşturma başlamadan önce Ağırel'e başvurduğunu ifade etti. Sarıgül, "Gazeteci Sayın Murat Ağırel’in olayın gerçekliğini araştırırken söz konusu soruşturma kapsamında gözaltına alındığını öğrendim" dedi.

Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama

"MASUMİYET KARİNESİNE SAYGI GÖSTERİLMESİNİ İSTİYORUM"

Süreç boyunca aile üyelerinin tüm bilgi ve belgeleri soruşturma makamlarıyla paylaşacağını bildiren Mustafa Sarıgül, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Aile üyelerim, soruşturma kapsamındaki olayla ilgili tüm bilgi ve belgeleri soruşturma makamlarıyla paylaşacaktır. Süreç devam etmektedir. Bu süreçte masumiyet karinesine yani hakkındaki hüküm kesinleşinceye kadar hiç kimsenin suçlu muamelesi görmemesini ve lekelenmemesi gereğine saygı gösterilmesini istiyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama

SORUŞTURMA ALMAN VATANDAŞLARININ ŞİKAYETİYLE BAŞLADI

Soruşturmanın, Alman vatandaşı K.P. ve M.B. isimli müştekilerin yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paraların aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği yönündeki iddiaları üzerine başlatıldığı belirtildi.

Müştekilerin beyanlarında; 80 milyon euro tutarında bir sözleşme düzenlendiği, 100 milyon euro tutarında havale işlemi gerçekleştirildiği, 1 milyar euro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği ve 1,5 milyon euro tutarında tekne satışı yapıldığının ileri sürüldüğü aktarıldı.

TEHDİT İDDİALARI

Açıklamada, gözaltı talimatının gerekçesine ilişkin şu ifadelere yer verildi;

Müştekilerin ayrıca, konuya ilişkin bilgi ve belgeleri Murat Ağırel’e ilettikleri, söz konusu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildikleri yönündeki beyanları ile sundukları ses ve görüntü kayıtları ve soruşturma kapsamında elde edilen deliller birlikte değerlendirilerek şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.

Başsavcılık, konuya ilişkin soruşturma işlemlerinin çok yönlü olarak devam ettiğini bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında Alman vatandaşı K.P. ve M.B. isimli müştekilerin, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paraların aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği iddiasında bulunmaları üzerine soruşturma başlatılmıştır.

Müştekiler tarafından; 80 milyon Euro tutarında bir sözleşme düzenlendiği, 100 milyon Euro tutarında havale işlemi gerçekleştirildiği, 1 milyar Euro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği ve 1,5 milyon Euro tutarında tekne satışı gerçekleştirildiği ileri sürülmüştür.

Müştekilerin ayrıca, konuya ilişkin bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e ilettikleri, söz konusu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildikleri yönündeki beyanları ile sundukları ses ve görüntü kayıtları ve soruşturma kapsamında elde edilen deliller birlikte değerlendirilerek şüpheliler Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.

TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar, ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecektir.

Soruşturma işlemleri devam etmektedir."

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    Yorumlar (1)

  • Metin Yalcin Metin Yalcin:
    Bu işin ucu Mustafa Sarıgülden çıkar .. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama - Son Dakika
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